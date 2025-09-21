Το... fomo που έφερε νέα ιστορικά ρεκόρ στις μετοχές

Οι μετοχές σημείωσαν ιστορικά υψηλά αυτήν την εβδομάδα, ενώ τα περιθώρια δανεισμού για τις αμερικανικές επιχειρήσεις συρρικνώθηκαν στα στενότερα επίπεδα αυτού του αιώνα, αλλά επενδυτές προειδοποιούν ότι οι αγορές είναι «έχουν τιμολογήσει την τελειότητα» παρά τους αυξανόμενους κινδύνους.

Οι αμερικανικές μετοχές ανέκαμψαν από την οδυνηρή πτώση που προκάλεσε ο εμπορικός πόλεμος νωρίτερα φέτος, σε ένα ράλι που έχει οδηγήσει τους τεχνολογικούς κολοσσούς Nvidia και Alphabet σε αποτιμήσεις πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, και πλέον παρασύρει μετοχές κάθε είδους και μεγέθους, γράφουν οι Financial Times.

Ο δείκτης blue-chip S&P 500 και ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Nasdaq Composite —με άνοδο 14% και 17% αντίστοιχα φέτος— κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά την Παρασκευή. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 ξεπέρασε επίσης την κορυφή του Νοεμβρίου 2024, μετά τη μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve την Τετάρτη.

Το ράλι επεκτείνεται σε όλες τις κατηγορίες επισφαλών περιουσιακών στοιχείων, με τα πρόσθετα κόστη δανεισμού που πληρώνουν οι υψηλής διαβάθμισης αμερικανικές επιχειρήσεις έναντι των αμερικανικών κρατικών ομολόγων να υποχωρούν κάτω από τις 0,8 ποσοστιαίες μονάδες, στο στενότερο εύρος από το 1998.

«Είναι δίκαιο να πούμε ότι ποτέ δεν έχεις πληρωθεί λιγότερο για να αναλάβεις ρίσκο», δήλωσε η Jamie Patton, της εταιρείας TCW. «Δεν είναι ότι αυτό ισχύει για κάποια συγκεκριμένη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Κάθε τιμή φαίνεται να δείχνει τελειότητα».

Ωστόσο, προειδοποίησε για μια «αυξανόμενη αντίφαση» με τους αυξανόμενους γεωπολιτικούς και εμπορικούς κινδύνους, καθώς γίνονται σαφείς οι οικονομικές επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ.

Το ράλι δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ: ο MSCI All Country World index, που παρακολουθεί μετοχές ανεπτυγμένων και αναδυόμενων οικονομιών, κατέγραψε ιστορικό υψηλό. Οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών, που είχαν παραμεληθεί από τους επενδυτές τα τελευταία χρόνια, ξεπέρασαν τον παγκόσμιο δείκτη το 2025, σε ένδειξη αυξημένης διάθεσης ανάληψης ρίσκου από τους επενδυτές.

Οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές αγορές πιστώσεων κατέγραψαν άνοδο με παράλληλο βηματισμό. Το κόστος δανεισμού για αρκετές γαλλικές επιχειρήσεις έχει πέσει κάτω από εκείνο της κυβέρνησής τους τις τελευταίες εβδομάδες, μια σπάνια εικόνα που ουσιαστικά σημαίνει ότι οι επενδυτές δεν απαιτούν πλέον πρόσθετη αποζημίωση για να δανείσουν στον εταιρικό τομέα.

Ο Ben Inker, συν-επικεφαλής κατανομής περιουσιακών στοιχείων στη GMO, δήλωσε ότι ο «φόβος της απώλειας ευκαιρίας (fomo ή fear of missing out)… φαίνεται να είναι αυτό που συμβαίνει, η υπόθεση ότι όλοι θα πρέπει να μπορούν να πλουτίσουν».

Τα υπερβολικά στενά περιθώρια πιστώσεων ήταν το «πιο αινιγματικό» στοιχείο του ράλι, ενώ το ρεκόρ των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης ήταν εντυπωσιακό, δεδομένης της εξασθένησης της αμερικανικής οικονομίας, προειδοποίησε. «Απλώς δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί κανείς να μη θεωρεί ότι η πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων είναι ιδιαίτερα ασταθής».

Στις χρηματιστηριακές αγορές, τα στοιχήματα για την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης κυριάρχησαν στα trading floors και οδήγησαν τις αμερικανικές αγορές σε ιλιγγιώδη ύψη την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, τα ιστορικά υψηλά επίπεδα αποτιμήσεων των μετοχών ως πολλαπλάσιο των πωλήσεων των εταιρειών, καθώς και η δυσανάλογη συμβολή λίγων μόνο τεχνολογικών εταιρειών στο ράλι, έχουν σημάνει καμπανάκι κινδύνου.

Η επενδυτική εταιρεία GQG Partners χαρακτήρισε αυτόν τον μήνα τη χρηματιστηριακή αγορά «dotcom σε στεροειδή» — αναφορά στην άνθηση και κατάρρευση των μετοχών του διαδικτύου τη δεκαετία του 1990.

«Οι επενδυτές φαίνεται να ποντάρουν μονόπλευρα στην τρέλα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ αγνοούν ανησυχητικά θεμελιώδη ζητήματα», ανέφερε η έκθεση της GQG, επισημαίνοντας τους υψηλούς πολλαπλασιαστές, την επιβράδυνση της αύξησης των εσόδων και τις αυξανόμενες επενδυτικές ανάγκες των μεγάλων εταιρειών AI, όπως η κατασκευάστρια τσιπ Nvidia.

Η ανάκαμψη των αμερικανικών μετοχών έχει υποστηριχθεί από ιδιώτες επενδυτές και εταιρείες που «αγοράζουν στην πτώση», μια σειρά εμπορικών συμφωνιών με δασμούς που απέτρεψαν το χειρότερο σενάριο, και τα ισχυρά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου των τεχνολογικών κολοσσών.

Ο Matt Eagan, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Loomis Sayles, δήλωσε ότι οι εξαιρετικά υψηλές τιμές των περιουσιακών στοιχείων δείχνουν ότι οι επενδυτές ποντάρουν σε «οφέλη σε επίπεδο κερδών από την AI που δεν έχουμε ξαναδεί». «Αυτό είναι το νούμερο ένα που θα μπορούσε να πάει στραβά».

Καύσιμο στο ράλι μετοχών και πιστώσεων τις τελευταίες εβδομάδες έδωσαν και οι αυξανόμενες προσδοκίες ότι η Fed θα μειώσει δραστικά τα κόστη δανεισμού μέσα στον επόμενο χρόνο για να στηρίξει τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, μετά τα απογοητευτικά στοιχεία απασχόλησης που έδειξαν ότι αυτή επιβραδύνεται.

Σύμφωνα με την Bank of America, οι παγκόσμιες μετοχές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εισροή του 2025 αυτήν την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τα πρώτα σημάδια πιο χαλαρής νομισματικής πολιτικής.

Η μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της μονάδας από τη Fed την Τετάρτη αναμένεται να ακολουθηθεί από τουλάχιστον τέσσερις ακόμη μέχρι αυτήν την εποχή του επόμενου έτους, σύμφωνα με τις αγορές futures. Αυτό πυροδότησε κέρδη στα βραχυπρόθεσμα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, οδηγώντας την απόδοση των διετών στο 3,5% αυτόν τον μήνα, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022. Οι αποδόσεις κινούνται αντίστροφα με τις τιμές.

«Την ίδια στιγμή που η αγορά εργασίας φαίνεται να επιβραδύνεται, οι αγορές assets με ρίσκο φαίνονται σε έξαρση», έγραψε ο Neel Kashkari, πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης, σε ανάρτηση την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι «οποιοδήποτε σημάδι νέας οικονομικής αδυναμίας θα μπορούσε να σταματήσει αυτήν την ευφορία».