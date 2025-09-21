#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ερντογάν για ταξίδι στις ΗΠΑ: Στην ατζέντα Γάζα, σχέσεις με ΗΠΑ και συνομιλίες με Συρία

Θα εγείρει το ζήτημα των «σφαγών» του Ισραήλ στη Γάζα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ερντογάν για ταξίδι στις ΗΠΑ: Στην ατζέντα Γάζα, σχέσεις με ΗΠΑ και συνομιλίες με Συρία

Δημοσιεύθηκε: 21 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:15

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι θα εγείρει το ζήτημα των "σφαγών" του Ισραήλ στη Γάζα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και εξέφρασε την ελπίδα ότι μια ευρύτερη αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης θα επιταχύνει τις προσπάθειες για μια λύση δύο κρατών.

Σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, ο Ερντογάν σημείωσε ότι θα συζητήσει τη συνεργασία στο εμπόριο και την αμυντική βιομηχανία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι θα συναντηθεί επίσης με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ Αλ Σάρα στη διάρκεια του ταξιδιού του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου

«Κλείδωσε για την Τρίτη το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν

Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Συνάντηση του Μαχμούντ Αμπάς με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο