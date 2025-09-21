Εφιάλτης έγινε ο ανεφοδιασμός για τις ουκρανικές δυνάμεις

Καθώς έπεφτε το φως της ημέρας, ένα ουκρανικό αγροτικό όχημα κινείτο με ταχύτητα προς ανατολάς για να ενισχύσει εξαντλημένα στρατεύματα στη γραμμή του μετώπου περίπου 12 μίλια μακριά. Ξαφνικά, ένα drone προσέκρουσε στο πίσω μέρος του φορτηγού καταστρέφοντας τον άξονα. Οι πέντε στρατιώτες βγήκαν βιαστικά και έτρεξαν προς τα δέντρα, φοβούμενοι επόμενες επιθέσεις drones.

«Ο εχθρός επιλέγει ένα τμήμα δρόμου και το μετατρέπει σε εφιάλτη», δήλωσε ένας λοχίας που επέβαινε στο όχημα όταν αυτό χτυπήθηκε στην περιοχή του Ντονέτσκ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Κάθε όχημα που περνάει χτυπιέται».

Στην ανατολική Ουκρανία, οι διαδρομές ανεφοδιασμού έχουν καταστεί σχεδόν τόσο επικίνδυνοι όσο και τα χαρακώματα, σημειώνει η Wall Street Journal.

Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί νέες μεθόδους για να επεκτείνει την εμβέλεια των επιθετικών drones και να στοχοποιεί ακατάπαυστα την ουκρανική εφοδιαστική αλυσίδα, με σκοπό να εμποδίσει τη μεταφορά ανδρών και προμηθειών στο μέτωπο. Δρόμοι που βρίσκονται 20 μίλια από τις πλησιέστερες ρωσικές θέσεις, και που παλαιότερα θεωρούνταν ασφαλείς, δέχονται πλέον τακτικές επιθέσεις.

Με τα χτυπήματα στις γραμμές ανεφοδιασμού, οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να απομονώσουν τα εναπομείναντα προπύργια που ελέγχει η Ουκρανία στο Ντονέτσκ, τα οποία δεν κατάφεραν να καταλάβουν σε 3,5 χρόνια σφοδρών επιθέσεων.

Το Κίεβο προσαρμόζεται, τοποθετώντας αντιαεροπορικά δίχτυα κατά drones πάνω από οδούς ανεφοδιασμού, πραγματοποιώντας μετακινήσεις τη νύχτα και χρησιμοποιώντας μικρότερα οχήματα αντί για φορτηγά.

Ωστόσο, η ρωσική στρατηγική επιδεινώνει τις ήδη υπάρχουσες ελλείψεις — από νερό έως πυρομαχικά και, κυρίως, ανθρώπινο δυναμικό — καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη τη μεταφορά υλικού προς και από τα χαρακώματα.

«Ένα χρόνο πριν, αυτού του είδους τα πλήγματα ήταν περιστασιακά», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ντμίτρο Ζαπορόζετς του 11ου Σώματος Στρατού της Ουκρανίας. «Τώρα, αντιμετωπίζουμε συστηματικά κύματα επιθέσεων που στοχεύουν γραμμές ανεφοδιασμού, αποθήκες, δρόμους προς τις πόλεις και οδούς εκκένωσης».

Αμφότερες οι πλευρές έχουν στοχοποιήσει γραμμές ανεφοδιασμού καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Το 2022, η Ουκρανία απέτρεψε τις προσπάθειες της Ρωσίας να μεταφέρει υλικό μέσω του ποταμού Δνείπερου με αμερικανικής κατασκευής πυραύλους, αναγκάζοντας τελικά τη Μόσχα να υποχωρήσει από την περιφερειακή πρωτεύουσα Χερσώνα στο νότο.

Πιο πρόσφατα, τα επιθετικά drones έχουν καταστήσει σχεδόν αδύνατη τη μεταφορά στρατευμάτων στις γραμμές χαρακωμάτων με τεθωρακισμένα οχήματα, τα οποία αποτελούν εύκολους στόχους. Εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, στρατιώτες και από τις δύο πλευρές διανύουν τα τελευταία μίλια με τα πόδια, μεταφέροντας προμήθειες. Οι εναλλαγές μονάδων έχουν καταστεί τόσο δύσκολες ώστε οι στρατιώτες παραμένουν μερικές φορές μήνες στην ίδια θέση, καθώς δεν είναι εφικτό να σταλούν με ασφάλεια αντικαταστάτες.

Τώρα, οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν στη Ρωσία να απειλεί ουκρανικούς δρόμους σε μεγαλύτερη απόσταση από το μέτωπο σε σχέση με το παρελθόν. Drones συνδεδεμένα με τους χειριστές τους μέσω οπτικών ινών — γεγονός που τα καθιστά άτρωτα σε ηλεκτρονικές παρεμβολές — μπορούν πλέον να επιχειρούν περισσότερα από 12 μίλια πίσω από τη γραμμή του μετώπου.

Επιπλέον, Ουκρανοί στρατιώτες δήλωσαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν μια νέα τακτική τους τελευταίους μήνες: βαριά drones «μητρικά πλοία» πετούν πολύ πέραν της γραμμής ελέγχου και απελευθερώνουν μικρότερα drones, τα οποία στη συνέχεια χτυπούν ουκρανικά οχήματα. Το μητρικό drone λειτουργεί επίσης ως κεραία-αναμεταδότης, διατηρώντας την επαφή των drones με τους χειριστές τους. Αν και τα 20 μίλια βρίσκονται ήδη εντός εμβέλειας του πυροβολικού, τα drones είναι πολύ πιο ακριβή, ιδίως εναντίον κινούμενων στόχων, όπως τα φορτηγά ανεφοδιασμού.

Μέχρι πρόσφατα, ο δρόμος που συνέδεε το Ιζιούμ, στην ανατολική περιφέρεια Χάρκιβ, με το Σλοβιάνσκ, στο Ντονέτσκ, θεωρούνταν ασφαλής, σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιώτες. Αυτόν τον μήνα, ωστόσο, ο δρόμος δέχεται τακτικά πυρά — μεταξύ άλλων και εναντίον πολιτικών οχημάτων.

«Κάθε μήνα το πρόβλημα χειροτερεύει… ο εχθρός μπορεί να πετάει πιο μακριά και σε μεγαλύτερους όγκους», δήλωσε ανθυπολοχαγός της 225ης Ταξιαρχίας. «Χτυπούν τα πάντα. Καίνε μίνιμπας με ανθρώπους. Καίνε απλά αυτοκίνητα».

Ουκρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν τις νέες προκλήσεις, μεταξύ άλλων με την εγκατάσταση αντιαεροπορικών διχτυών κατά drones πάνω από βασικούς δρόμους ανεφοδιασμού στο Ντονέτσκ.

«Οι καθυστερήσεις είναι πλέον συνεχείς», δήλωσε ένας 38χρονος λοχίας από μονάδα αναγνώρισης. «Κάποιες φορές μια μονάδα περιμένει πυρομαχικά που θα έπρεπε να έχουν παραδοθεί μια μέρα νωρίτερα και στο μεταξύ δεν μπορεί να επιχειρεί με πλήρη ισχύ. Η εκκένωση των τραυματιών είναι δυσκολότερη».

Τα αντιαεροπορικά δίχτυα, πρόσθεσε, δεν αποτελούν μόνιμη λύση — τα ρωσικά drones συχνά στοχεύουν τους στύλους που τα στηρίζουν τους καταστρέφουν και αυτοί γίνονται εμπόδιο στον δρόμο.

«Πρέπει συνεχώς να επισκευάζουμε τις ζημιές» στους στύλους, δήλωσε ο Βαντίμ Φιλάσκιν, κυβερνήτης της περιοχής Ντονέτσκ.