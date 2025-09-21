Νέα πίεση Τραμπ προς Ευρώπη: Σταματήστε να αγοράζετε ρωσικό πετρέλαιο

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το αίτημά του προς τις ευρωπαϊκές χώρες να «σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο» από τη Ρωσία, ένα αίτημα που συνδέει με την άσκηση περαιτέρω πίεσης από τις ΗΠΑ στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Οι Ευρωπαίοι αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία - δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, σωστά;» δήλωσε ο Τραμπ σε ομιλία του κατά τη διάρκεια δείπνου στο Μάουντ Βέρνον της Βιρτζίνια, κοντά στην

Οπως θυμίζει το Bloomberg, ο Τραμπ έχει επιπλήξει επανειλημμένα την Ευρώπη για τις αγορές ενέργειας από τη Ρωσία. Την Πέμπτη, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κίρ Σταρμερ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να αυξήσει την οικονομική πίεση στη Μόσχα, «αλλά όχι όταν οι άνθρωποι για τους οποίους αγωνίζομαι αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία».

Ενώ οι άμεσες αγορές ρωσικού πετρελαίου από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έληξαν μετά την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, μικρές ποσότητες συνεχίζουν να ρέουν προς την Ανατολική Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές χώρες εισάγουν επίσης ντίζελ από την Ινδία και την Τουρκία, όπου το ρωσικό πετρέλαιο διυλίζεται σε καύσιμο.

Η ΕΕ έχει ήδη ψηφίσει απαγόρευση της εισαγωγής προϊόντων πετρελαίου που έχουν διυλιστεί από ρωσικό πετρέλαιο από το επόμενο έτος, και η Ένωση συζητά την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από το 2027.

Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν σταματήσει να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης και μέσω αγωγών. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, που δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα και εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο μέσω του αγωγού Druzhba, είναι οι μόνες που εξακολουθούν να το αγοράζουν. Η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης εμπορικών μέτρων για να στοχεύσει τις υπόλοιπες προμήθειες, εάν η Βουδαπέστη και η Μπρατισλάβα δεν υιοθετήσουν σχέδια εξόδου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Συνολικά, οι αγορές αυτές αντιπροσωπεύουν μόνο το 3% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της ΕΕ, έναντι περίπου 27% πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Τραμπ πρότεινε το Σάββατο στον Ματ Γουίτακερ, πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου, να αυξήσει την πίεση στην Ευρώπη.

«Πρέπει να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, Ματ», είπε, απευθυνόμενος στον Γουίτακερ στο ακροατήριο. «Ο Ματ δεν θα το αφήσει να συμβεί για πολύ ακόμα».

Χωρίς να διαφαίνεται τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ επανέλαβε την απογοήτευσή του για τον Ρώσο ηγέτη, λέγοντας ότι είναι «πολύ απογοητευμένος από τον Πρόεδρο Πούτιν».

Major Suppliers India and Turkey both send fuels to the EU and import Russian crude

Source: Kpler data, compiled by Bloomberg

EU imports of refined fuels from India and Turkey