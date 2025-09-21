Η ΕΕ θα αποκλείσει τις Big Tech από το νέο σύστημα ανταλλαγής χρηματοοικονομικών δεδομένων

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες χάνουν την πολιτική μάχη στις Βρυξέλλες για την πρόσβαση στην αγορά χρηματοοικονομικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τιμωρήσει με υψηλότερους δασμούς τις χώρες που «διακρίνουν» τις αμερικανικές εταιρείες.

Όπως αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times, με την υποστήριξη της Γερμανίας, η Ε.Ε. προχωρά στην εξαίρεση των Meta, Apple, Google και Amazon από το νέο σύστημα ανταλλαγής χρηματοοικονομικών δεδομένων που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την ανάπτυξη ψηφιακών χρηματοοικονομικών προϊόντων για τους καταναλωτές.

Μια τέτοια απόφαση θα λειτουργήσει καταλυτικά για τις τράπεζες και τις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν την ανταγωνιστική απειλή από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες -όπως φοβούνται-, θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα τους για να τις απομακρύνουν από τους πελάτες τους, εκμεταλλευόμενες παράλληλα μεγάλο μέρος της αξίας που έχει η γνώση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε θέματα δαπανών και αποταμίευσης.

Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια, οι διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό περί πρόσβασης σε χρηματοοικονομικά δεδομένα (FiDA) εισέρχονται στις τελικές φάσεις τις επόμενες εβδομάδες, με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να έχουν σχεδόν βέβαιη την ήττα, σύμφωνα με διπλωμάτες.

«Είναι ένα θέμα στο οποίο οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες χάνουν στην πραγματικότητα τον αγώνα του λόμπι», δήλωσε ένας διπλωμάτης της Ε.Ε. Οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στο να δίνουν τη δυνατότητα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες και να τα χρησιμοποιούν για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών, όπως η παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών.

Ωστόσο, ο χρηματοοικονομικός κλάδος της Ευρώπης αντέδρασε προκειμένου να περιορισθεί η πρόσβαση, υποστηρίζοντας ότι θα εγκυμονεί ο κίνδυνος οι λεγόμενοι «ψηφιακοί φύλακες να «εκμεταλλευτούν ευαίσθητα δεδομένα» που κατέχουν ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να «ενισχύσουν οποιαδήποτε δεσπόζουσα θέση».

Με τις ανησυχίες του κλάδου εναρμονίσθηκαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αργότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως το Βερολίνο. Σε έγγραφο που αποστάλθηκε σε άλλες χώρες της Ε.Ε. και το οποίο τέθηκε υπόψη των Financial Times, η Γερμανία προτείνει τον αποκλεισμό των τεχνολογικών κολοσσών «προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη ενός ψηφιακού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος στην Ε.Ε., να διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση και να προστατευθεί η ψηφιακή κυριαρχία των καταναλωτών».

Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζουν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το τελικό κείμενο του κανονισμού αυτό το φθινόπωρο.

Ο ενδεχόμενος αποκλεισμός θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις διατλαντικές εντάσεις, μετά τη συμφωνία που συνήψαν οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον για εμπορική συμφωνία στα τέλη Ιουλίου.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με αντίποινα δασμολογικά μέτρα εναντίον χωρών των οποίων οι φόροι ή οι νόμοι αντιμετωπίζουν με αδικία τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Οι ομάδες πίεσης των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών προειδοποιούν ήδη ότι οι καταναλωτές -και όχι μόνο οι πλατφόρμες - θα βγουν χαμένοι αν διατηρηθεί η τρέχουσα κατεύθυνση. «Το αρχικό σκεπτικό του FiDA ήταν να δώσει στους ανθρώπους τον έλεγχο των δικών τους δεδομένων και πρόσβαση σε καλύτερες, πιο καινοτόμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Ντάνιελ Φριντλάεντερ, επικεφαλής της Computer & Communications Industry Association Europe, στα μέλη της οποίας περιλαμβάνονται πολλές μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Αν δεχθεί το αίτημα των τραπεζών, η Ε.Ε. θα περιορίσει τις επιλογές των καταναλωτών και θα εδραιώσει τους παλαιούς παίκτες που ήδη κατέχουν την εξουσία του «φύλακα στα δεδομένα των πελατών».

Ο Κέι Τζεμπέλι από την Chamber of Progress, μια άλλη ομάδα πίεσης στον τομέα της τεχνολογίας, δήλωσε: «Οι μεγάλες τράπεζες είναι οι σημερινοί φύλακες εδώ, όχι οι ψηφιακές πλατφόρμες. Η διάκριση εις βάρος των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας όχι μόνο θα στερήσει τους Ευρωπαίους από νέες ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά θα πυροδοτήσει και τις διατλαντικές εντάσεις».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει.