Νέα παραβίαση ρωσικού αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της Βαλτικής

Η πολεμική αεροπορία της Γερμανίας έστειλε το πρωί της Κυριακής (21/9) δύο Eurofighters για να παρακολουθήσουν ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος IL-20m που είχε εισέλθει στον ουδέτερο εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, πριν παραδώσει τη συνοδεία στους εταίρους του ΝΑΤΟ στη Σουηδία.

«Για άλλη μια φορά, η δύναμη ταχείας αντίδρασης, που αποτελείται από δύο Eurofighters, έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ερευνήσει ένα μη αναγνωρισμένο αεροσκάφος χωρίς σχέδιο πτήσης ή ραδιοεπικοινωνία στον διεθνή εναέριο χώρο», ανέφερε η γερμανική πολεμική αεροπορία σε δήλωσή της.

«Πρόκειται για ένα ρωσικό αεροσκάφος αναγνώρισης IL-20M. Μετά την οπτική αναγνώριση, παραδώσαμε τα καθήκοντα συνοδείας του αεροσκάφους στους Σουηδούς εταίρους μας στο ΝΑΤΟ και επιστρέψαμε στο Rostock-Laage».

Το ΝΑΤΟ θα συνεδριάσει την προσεχή Τρίτη για να συζητήσει την παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι στο Reuters.

Το Ταλίν δήλωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν χωρίς άδεια στον εναέριο χώρο της Εσθονίας την περασμένη Παρασκευή και παρέμειναν για συνολικά 12 λεπτά πριν αναγκαστούν να αποσυρθούν.