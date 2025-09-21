Κάζακς (ΕΚΤ): Δεν πρέπει να βιαστούμε για την επόμενη κίνηση στα επιτόκια

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να ανεχθεί πληθωρισμό λίγο κάτω από το 2% και θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο για να σταθμίσει προσεκτικά εάν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα, σύμφωνα με τον Μάρτιν Κάζακς, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

Θα ήταν «αφελές» να πιστεύουμε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι σε θέση να διατηρούν τις πιέσεις στις τιμές ακριβώς στο στόχο ανά πάσα στιγμή και ακατάλληλο για την ΕΚΤ να προσαρμόζει τα επιτόκια κάθε φορά που υπάρχει μια επιτυχία ή μια αποτυχία, δήλωσε ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Λετονίας σε συνέντευξή του.

«Δεν χρειάζεται να βιαστούμε και ως κεντρική τράπεζα δεν πρέπει να "αναπηδάμε" σε κάθε συνεδρίαση», δήλωσε, καθώς οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών ολοκλήρωναν τη συνεδρίασή τους στην Κοπεγχάγη. «Θα μεταβάλουμε τα επιτόκια αν χρειαστεί, αλλά προς το παρόν έχουμε επιτύχει τον στόχο του 2%».

Η ΕΚΤ διατήρησε το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2% νωρίτερα αυτό το μήνα και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν δηλώσει ότι -τουλάχιστον προς το παρόν- δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω μειώσεις, καθώς ο πληθωρισμός κυμαίνεται γύρω από τον στόχο και η οικονομία είναι ανθεκτική. Πολλοί αξιωματούχοι της ΕΚΤ, όπως ο Κάζακς και η επικεφαλής Κριστίν Λαγκάρντ έχουν υποστηρίξει ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται σε καλή θέση, πείθοντας τους οικονομολόγους και τις αγορές να μετριάσουν τις προσδοκίες για μια άλλη κίνηση.

Αν και ο Κάζακς δεν έδειξε ιδιαίτερη προθυμία για μείωση των επιτοκίων τον Οκτώβριο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία ακόμη, σε περίπτωση που οι προοπτικές το δικαιολογούν.

«Η συνεδρίαση του Δεκεμβρίου θα είναι πολύ πιο πλούσια σε δεδομένα, ιδίως με τις νέες προβλέψεις», προσέθεσε.

Δεν μπορεί επίσης να αποκλειστεί μια μείωση για να σταθεροποιηθεί το βασικό σενάριο -παρόμοια με την τελευταία αύξηση των επιτοκίων το 2023, που έφερε το επιτόκιο καταθέσεων στο 4%.

«Αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και σε σχέση με τις μειώσεις των επιτοκίων, αυτό είναι μια επιλογή και νομίζω ότι είναι θέμα συζήτησης. Όμως οποιαδήποτε τέτοια προσαρμογή θα είναι σχετικά μικρή», ξεκαθάρισε.

Ο Λετονός κεντρικός τραπεζίτης υποστήριξε ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό παραμένουν «εξαιρετικά αβέβαιες». Μια πιθανή «σημαντική και ταχεία» ανατίμηση του ευρώ, οι αποπληθωριστικές πιέσεις εξαιτίας της αύξησης των εισαγωγών από την Κίνα και η εφαρμογή ενός νέου συστήματος εμπορίας εκπομπών ρύπων πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο πληθωρισμός θα «κυμαίνεται γύρω στο 2% και, κατά τη γνώμη μου, κάποιες μικρές αποκλίσεις μπορούν εύκολα να αγνοηθούν», τόνισε ο Κάζακς.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η ΕΚΤ παρουσίασε προβλέψεις που έδειχναν αύξηση των τιμών καταναλωτή το 2027 στο 1,9%, τροφοδοτώντας ανησυχίες σε ορισμένα μέλη του 26μελούς διοικητικού συμβουλίου για μια πτωτική τάση και κινδύνους για μια πιο έντονη υποτίμηση.

Ο κεντρικός τραπεζίτης της Λιθουανίας Γκεντιμίνας Σίμκους υποστήριξε σε συνέντευξη την περασμένη Παρασκευή (19/9) ότι είναι υπέρ μιας νέας μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές και να στηριχθεί η οικονομία.

Από τη μεριά του, ο Κάζακς υποστήριξε ότι ενώ οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη κυριαρχούν στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές -ιδίως εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων-, είναι πιο ισορροπημένοι μεσοπρόθεσμα χάρη στη δημοσιονομική ώθηση στη Γερμανία.