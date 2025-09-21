ΗΠΑ: Η «χρυσή» τριανδρία των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στο TikTok

Οι επιχειρηματίες Λάκλαν Μέρντοχ, Λάρι Έλισον και Μάικλ Ντελ θα συμμετάσχουν ως Αμερικανοί επενδυτές στην προτεινόμενη συμφωνία για τη διατήρηση της λειτουργίας της TikTok στις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα Κυριακή (21/9) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν σημειώσει πρόοδο στη συμφωνία που απαιτεί τη μεταβίβαση των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων της TikTok από την κινεζική ByteDance σε Αμερικανούς ιδιοκτήτες.

Ο Μέρντοχ, διευθύνων σύμβουλος της Fox, πρόσφατα εδραίωσε τον μακροπρόθεσμο έλεγχο του οικογενειακού του ενημερωτικού ομίλου, που περιλαμβάνει το Fox News και τη Wall Street Journal, μετά την επίλυση μιας μακροχρόνιας νομικής διαμάχης με τα αδέλφια του. Ο πατριάρχης της οικογένειας, ο 94χρονος Ρούπερτ Μέρντοχ, ενδέχεται επίσης να συμμετάσχει στη συμφωνία, δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Έλισον, συνιδρυτής της Oracle και σημαντικός δωρητής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αναφέρεται από καιρό για συμμετοχή του σε μια πιθανή συμφωνία για την TikTok. Ο Ντελ είναι διευθύνων σύμβουλος της Dell Technologies.

Ο Τραμπ εξήρε την ομάδα σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα «The Sunday Briefing» του Fox News, αποκαλώντας τα μέλη της «εξέχοντες ανθρώπους» και «Αμερικανούς πατριώτες».

«Πιστεύω ότι θα κάνουν πολύ καλή δουλειά», δήλωσε, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του TikTok στην ενίσχυση της υποστήριξής του στους ψηφοφόρους νεαρής ηλικίας στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αρνήθηκε να εφαρμόσει τον αμερικανικό νόμο που θεσπίστηκε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν και απαιτούσε την πώληση του TikTok εξαιτίας φόβων ότι τα δεδομένα των αμερικανικών χρηστών του θα μπορούσαν να είναι προσβάσιμα από την κινεζική κυβέρνηση. Ο Τραμπ έχει συμπεριλάβει τις διαπραγματεύσεις για τη δημοφιλή εφαρμογή, η οποία έχει 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, ως μέρος των ευρύτερων οικονομικών συνομιλιών με την Κίνα.