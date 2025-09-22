Συνάντηση Τραμπ-Μασκ στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ

Στη νεκρώσιμη τελετή – φόρο τιμής στον δολοφονημένο influencer Τσάρλι Κερκ στο State Farm Stadium της Αριζόνα, όπου έδωσε το παρών σύσσωμη ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρευρέθηκε και ο Ίλον Μασκ.

Ο μεγιστάνας, γνωστοποίησε από νωρίς ότι ήταν ανάμεσα στους περισσότερους από 200.000 που παρευρέθηκαν, καθώς ανήρτησε ένα βίντεο από το κατάμεστο στάδιο.

«Κάθε θέση σε αυτό το γιγάντιο στάδιο που δεν είναι δεμένη με σκοινιά για λόγους ασφαλείας είναι γεμάτη μέχρι το ταβάνι. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Όλα για τον Τσάρλι Κερκ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ίλον Μασκ.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της τελετής ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla συναντήθηκε με τον άλλοτε στενό του φίλο, Ντόναλντ Τραμπ.

Τραμπ και Μασκ εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής να κάθονται μαζί σε μια ιδιωτική σουίτα και να ανταλλάσσουν χειραψία και να συνομιλούν σε φιλικό κλίμα.

Ένας επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου ανέδειξε τη συνομιλία τους με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε κάποιο σημείο, μάλιστα φαίνεται ο Τραμπ να συστήνει τον Μασκ στον Ντάνα Γουάιτ, CEO του Ultimate Fighting Championship (UFC).

Αναφερόμενος στη συνάντηση με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της τελετής ο Ίλον Μασκ ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, μία φωτογραφία στην οποία συνομιλεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, γράφοντας στη λεζάντα: «για τον Τσάρλι».

Η συγκεκριμένη συνάντηση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν μαζί δημόσια από τότε που ο Μασκ αποχώρησε από τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας στα τέλη Μαΐου μετά τη ρήξη με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο επέκρινε σκληρά για το φορολογικό νομοσχέδιο-ορόσημο της κυβέρνησης Τραμπ, επισημαίνοντας ότι θα αυξήσει το δημόσιο χρέος.

Οι δύο άνδρες, που φαινόταν να είναι αχώριστοι κατά τη διάρκεια της θητείας του Μασκ στον Λευκό Οίκο και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πριν τις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου.

Ηταν «μάρτυρας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τον Τσάρλι Κερκ ως «μάρτυρα» του συντηρητισμού, καθώς 100.000 πενθούντες συγκεντρώθηκαν στην Αριζόνα για την τελετή μνήμης του ακτιβιστή, η δολοφονία του οποίου προκάλεσε σοκ σε όλο το πολιτικό φάσμα. Ο Τραμπ, ο αντιπρόεδρος JD Vance και ανώτερα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου απηύθυναν ομιλίες προς το πλήθος στο State Farm Stadium, γήπεδο αμερικανικού ποδοσφαίρου στα περίχωρα του Φοίνιξ.

Η τελετή μνήμης διήρκεσε πάνω από πέντε ώρες, με δεκάδες Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς, εκπροσώπους συντηρητικών ΜΜΕ και ευαγγελικούς ηγέτες να εξυμνούν την παρακαταθήκη του Κερκ. «Αυτός ο ευαγγελιστής της αμερικανικής ελευθερίας έγινε αθάνατος», δήλωσε ο Τραμπ για τον Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε με πυροβολισμό νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε ηλικία 31 ετών. «Είναι πλέον μάρτυρας της αμερικανικής ελευθερίας».

Η δολοφονία του Κερκ σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξανόμενης πολιτικής βίας και εμβάθυνσης των κομματικών διαιρέσεων στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ και πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου απέδωσαν τον θάνατο του Κερκ στην «ριζοσπαστική αριστερά» και δεσμεύθηκαν να εκδικηθούν με την πολιτική δίωξη αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένων όσων εμπλέκονται σε αυτό που η γενική εισαγγελέας Pam Bondi περιέγραψε ως «ρητορική μίσους». Οι επικριτές αντιτείνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ εργαλειοποιεί τη δολοφονία του Κερκ για να φιμώσει τους επικριτές της.

Η Erika Kirk, χήρα του Κερκ, η οποία θα αναλάβει καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου της Turning Point USA, δήλωσε με δάκρυα ότι είναι έτοιμη να συγχωρήσει τον δολοφόνο του συζύγου της: «Αυτόν τον νέο άνδρα τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή αυτό έκανε ο Χριστός και αυτό θα έκανε και ο Τσάρλι».

Ο Τραμπ, τελευταίος ομιλητής της εκδήλωσης, υιοθέτησε πολύ λιγότερο συμφιλιωτική στάση, αποκαλώντας τον δράστη «ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρόαιμο τέρας» και κατηγορώντας την «άλλη πλευρά» για την πολιτική βία. «[Ο Τσάρλι Κερκ] δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο γι’ αυτούς. Εκεί διαφωνούσα μαζί του», είπε. «Εγώ μισώ τον αντίπαλό μου και δεν θέλω το καλύτερο γι’ αυτόν».

