Αμετάβλητα τα επιτόκια στην Κίνα παρά τη μείωση της Fed

Η Κίνα διατήρησε τα βασικά επιτόκια δανεισμού αμετάβλητα για τέταρτο συνεχόμενο μήνα σήμερα, παρά τη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας διατήρησε το βασικό επιτόκιο δανεισμού ενός έτους αμετάβλητο στο 3,0%, ενώ το επιτόκιο πενταετίας παρέμεινε στο 3,5%. Το επιτόκιο ενός έτους επηρεάζει τα περισσότερα νέα και τρέχοντα δάνεια, ενώ το επιτόκιο αναφοράς πενταετίας επηρεάζει τις στεγαστικές δανειοδοτήσεις.

Οπως θυμίζει το CNBC, η κεντρική τράπεζα μείωσε τελευταία φορά τα βασικά επιτόκια δανεισμού κατά 10 μονάδες βάσης τον Μάιο, στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης του Πεκίνου να στηρίξει την οικονομία.