Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια

Δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφέρειας. Για τρεις νεκρούς και 16 τραυματίες μετά από ουκρανική επίθεση με drones στην Κριμαία, έκανε λόγο από την πλευρά της η Μόσχα.

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:41

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό της πόλης Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Από το βομβαρδισμό αυτό τραυματίσθηκαν επίσης δύο άνθρωποι, ο ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ.

Άλλες ρωσικές επιθέσεις την περασμένη νύχτα προκάλεσαν τον τραυματισμό ενός ανθρώπου στο Κίεβο και ενός άλλου στο Σούμι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματουχους.

Από τη ρωσική πλευρά, οι αρχές είχαν προηγουμένως ανακοινώσει τρεις νεκρούς και 16 τραυματίες χθες, Κυριακή, το βράδυ στην Κριμαία σε επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

