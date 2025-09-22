#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τραμπ: Θα βοηθούσα την Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες αν κλιμακώσει η Ρωσία

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα συνδράμει στην υπεράσπιση Πολωνίας και Βαλτικών χωρών αν η Ρωσία εντείνει την κλιμάκωση, σε μια περίοδο αυξανόμενων πιέσεων στο ΝΑΤΟ.

Τραμπ: Θα βοηθούσα την Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες αν κλιμακώσει η Ρωσία

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:52

Πριν από την συμμετοχή του στην τελετή μνήμης του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «θα» βοηθούσε στην υπεράσπιση της Πολωνίας και των κρατών της Βαλτικής εάν η Ρωσία συνεχίσει την κλιμάκωση.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του ιταλικού πρακτορείου ειδήσεων Ansa σχετικά με το αν οι ΗΠΑ θα προσέρχονταν σε βοήθεια των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ στα σύνορα με τη Ρωσία, ο Τραμπ είπε: «Ναι, θα το έκανα. Θα το έκανα».

Oπως σχολιάζει το euronews, η απάντηση του Τραμπ πριν από την συμμετοχή του στην τελετή μνήμης του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης από το ΝΑΤΟ σχετικά με την κλιμάκωση της ρωσικής δραστηριότητας στην Ευρώπη.

Αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Λιθουανίας, της Εσθονίας και της Τσεχίας, έχουν εκφράσει ανησυχίες για την κλιμάκωση της ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας στα σύνορά τους.

 

