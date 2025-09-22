Δημοσκόπηση: Αναγκαίος αλλά... ανεπαρκής ο ΟΗΕ λένε έξι στους 10 Αμερικάνους

Η πλειοψηφία των Αμερικανών (60%) πιστεύει ότι ο ρόλος του ΟΗΕ, είναι αναγκαίος, ωστόσο επικρίνει την αποτελεσματικότητα του έργου του, διαπίστωσε νέα δημοσκόπηση της Gallup.

Στην έρευνα, που δημοσιεύθηκε σήμερα, Δευτέρα, ενόψει της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το 63% των ερωτηθέντων φαίνεται να δήλωσαν ότι τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν «κακή δουλειά» στην προσπάθεια επίλυσης παγκόσμιων προβλημάτων, μεταδίδει το Politico. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι επιθυμούν να συνεχίσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ να χρηματοδοτεί τον οργανισμό, με το 35% των ερωτηθέντων να τίθενται υπέρ της διατήρησης της χρηματοδότησης αυτής ως έχει, και το 25% να ζητά να αυξηθεί. Στον αντίποδα, το 37% των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα, τάχθηκε υπέρ μιας μείωσης της χρηματοδότησης.

Ακολούθως το 79% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να παραμείνουν μέλος του ΟΗΕ. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι το ποσοστό των Αμερικανών που υποστηρίζουν το αντίθετο (17%), αγγίζει το αρνητικό ρεκόρ του 1996.

Προσεγγίζοντας κομματικά το ζήτημα, το 59% των Ρεπουμπλικανών πιστεύει ότι ο ΟΗΕ δεν παίζει απαραίτητο ρόλο στην επίλυση των παγκοσμίων κρίσεων. Την άποψη αυτή ενστερνίζεται μόλις το 19% Δημοκρατικών συμμετεχόντων στην έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το 36% των Ρεπουμπλικανών, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να αποχωρήσει από τον οργανισμό έναντι του 4% των Δημοκρατικών.

Η στάση των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων απέναντι στα Ηνωμένα Έθνη συμβαδίζει με την πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ζητήσει από την Ουάσιγκτον να αποσυρθεί από διεθνείς οργανισμούς και έχει μειώσει την παροχή βοήθειας στο εξωτερικό.