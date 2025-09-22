Η Τουρκία καταργεί δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ενόψει συνάντησης Ερντογάν-Τραμπ

Η Τουρκία κατάργησε τους δασμούς αντιποίνων που είχε επιβάλει σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα μετά από μια διπλωματική διαμάχη το 2018, πριν από μια σύνοδο κορυφής στο Λευκό Οίκο που αναμένεται να αποφέρει συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι πρόσθετοι δασμοί αφορούσαν μια σειρά προϊόντων, από αυτοκίνητα έως ουίσκι, και επιβλήθηκαν μετά την επιβολή παρόμοιων δασμών από τις ΗΠΑ στον τουρκικό χάλυβα και το αλουμίνιο, όταν οι δύο χώρες ήρθαν σε σύγκρουση λόγω της σύλληψης Αμερικανού πάστορα.

Η κατάργησή τους αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας να τριπλασιαστεί το διμερές εμπόριο σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας.

Η απόφαση αυτή έρχεται πριν από μια συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.