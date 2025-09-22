#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Τουρκία καταργεί δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ενόψει συνάντησης Ερντογάν-Τραμπ

Η Άγκυρα κατήργησε τους δασμούς αντιποίνων σε αμερικανικά προϊόντα του 2018, σε μια κίνηση που ανοίγει τον δρόμο για εμπορικές συμφωνίες δισ. δολαρίων πριν από τη συνάντηση Ερντογάν–Τραμπ.

Η Τουρκία καταργεί δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ενόψει συνάντησης Ερντογάν-Τραμπ

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:02

Η Τουρκία κατάργησε τους δασμούς αντιποίνων που είχε επιβάλει σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα μετά από μια διπλωματική διαμάχη το 2018, πριν από μια σύνοδο κορυφής στο Λευκό Οίκο που αναμένεται να αποφέρει συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι πρόσθετοι δασμοί αφορούσαν μια σειρά προϊόντων, από αυτοκίνητα έως ουίσκι, και επιβλήθηκαν μετά την επιβολή παρόμοιων δασμών από τις ΗΠΑ στον τουρκικό χάλυβα και το αλουμίνιο, όταν οι δύο χώρες ήρθαν σε σύγκρουση λόγω της σύλληψης Αμερικανού πάστορα.

Η κατάργησή τους αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας να τριπλασιαστεί το διμερές εμπόριο σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας.

Η απόφαση αυτή έρχεται πριν από μια συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ατζέντα Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ερντογάν για ταξίδι στις ΗΠΑ: Στην ατζέντα Γάζα, σχέσεις με ΗΠΑ και συνομιλίες με Συρία

Τις ΗΠΑ στις 22/9 επισκέπτεται ο υπουργός Εμπορίου της Ινδίας

Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο