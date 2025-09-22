Roche: Φάρμακο βοήθησε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του μαστού

Το πειραματικό φάρμακο giredestrant της Roche Holding AG βοήθησε ασθενείς με καρκίνο του μαστού σε προχωρημένο στάδιο να ζήσουν περισσότερο χωρίς να επιδεινωθεί η κατάστασή τους, μεταδίδει το Bloomberg.

Οι ασθενείς που συμμετείχαν στην κλινική δοκιμή, έλαβαν το giredestrant σε συνδυασμό με το ανοσοκατασταλτικό everolimus. Τα θετικά αποτελέσματα του συνδυασμού αυτού, δημιουργούν αισιοδοξία για μια πιθανή παράταση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ελβετική φαρμακοβιομηχανία ετοιμάζει μια σειρά από νέες δοκιμές πειραματικών φαρμάκων, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στον κλάδο. Παράλληλα η Roche επιχειρεί να διευρύνει τον ρόλο της στην δυναμική αγορά θεραπειών κατά της παχυσαρκίας. Στο πλαίσιο αυτό υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα συμφωνία εξαγοράς της εταιρείας 89bio Inc. για έως και $3,5 δισ.