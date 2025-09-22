#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Roche: Φάρμακο βοήθησε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του μαστού

Η ελβετική φαρμακοβιομηχανία ετοιμάζει μια σειρά από νέες δοκιμές πειραματικών φαρμάκων, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στον κλάδο.

Roche: Φάρμακο βοήθησε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του μαστού

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:24

Το πειραματικό φάρμακο giredestrant της Roche Holding AG βοήθησε ασθενείς με καρκίνο του μαστού σε προχωρημένο στάδιο να ζήσουν περισσότερο χωρίς να επιδεινωθεί η κατάστασή τους, μεταδίδει το Bloomberg.

Οι ασθενείς που συμμετείχαν στην κλινική δοκιμή, έλαβαν το giredestrant σε συνδυασμό με το ανοσοκατασταλτικό everolimus. Τα θετικά αποτελέσματα του συνδυασμού αυτού, δημιουργούν αισιοδοξία για μια πιθανή παράταση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ελβετική φαρμακοβιομηχανία ετοιμάζει μια σειρά από νέες δοκιμές πειραματικών φαρμάκων, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στον κλάδο. Παράλληλα η Roche επιχειρεί να διευρύνει τον ρόλο της στην δυναμική αγορά θεραπειών κατά της παχυσαρκίας. Στο πλαίσιο αυτό υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα συμφωνία εξαγοράς της εταιρείας 89bio Inc. για έως και $3,5 δισ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Pfizer μπαίνει δυνατά στα φάρμακα κατά παχυσαρκίας με εξαγορά $7,3 δισ.

Προειδοποίηση Novo Nordisk για ιστοσελίδες που πωλούν Ozempic

Επενδύσεις... $30 δισ. στις ΗΠΑ ανακοίνωσε η GSK

Novo: Θα ζητήσει έγκριση από τις ΗΠΑ για ενέσιμη θεραπεία κατά της παχυσαρκίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο