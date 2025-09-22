Αποχωρεί σήμερα από τον DAX η Porsche, βουτιά 6% για τη μετοχή της

Πάνω από 6% υποχωρούν οι μετοχές της Porsche σήμερα Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας κατασκευής σπορ αυτοκινήτων ότι θα αναβάλει την κυκλοφορία ορισμένων πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων «λόγω της καθυστέρησης στην ανάπτυξη της ηλεκτρικής κινητικότητας».

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, επιπλέον, η Porsche αναμένεται να αποχωρήσει σήμερα από τον γερμανικό δείκτη αναφοράς DAX.

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει μειώσει τις προβλέψεις της τρεις φορές φέτος, καθώς αντιμετωπίζει τα δασμολογικά μέτρα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, την περιορισμένη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα και τις χαμηλές πωλήσεις στην Κίνα. Οι μετοχές της εταιρείας έχουν χάσει 33% τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Η εταιρεία βιοεπιστημών Sartorius, η οποία σημείωσε πτώση 15% το περασμένο έτος, αποχωρεί επίσης από τον DAX. Τα αποτελέσματα της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο έδειξαν αυτό που οι αναλυτές χαρακτήρισαν ως «ασαφή» δυναμική παραγγελιών. Ωστόσο, κατάφερε να ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος έχει πληγεί από τους δασμούς του Τραμπ και τις επιπτώσεις των προβλημάτων της Novo Nordisk.

Η Porsche και η Sartorius θα αντικατασταθούν από την εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού επεξεργασίας τροφίμων GEA Group και την Scout24, μια διαδικτυακή πλατφόρμα για συναλλαγές ακινήτων.