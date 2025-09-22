Σπάει κι άλλο ιστορικό ρεκόρ ο χρυσός

Σε νέο ιστορικό υψηλό ανήλθαν οι τιμές του χρυσού σήμερα Δευτέρα, καθώς οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και οι ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις των δασμών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στήριξαν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Το πολύτιμο μέταλλο ενισχύεται 1,4%, στις 3.759 δολάρια ανά ουγκιά.

Εν αναμονή περισσότερων ενδείξεων για τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, οι αγορές προετοιμάζονται τώρα για μια σειρά ομιλιών από αξιωματούχους της κεντρικής τράπεζας και για τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα δημοσιευθούν αυτή την εβδομάδα.

Με την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας, η Fed ανακοίνωσε την πρώτη μείωση των επιτοκίων για το έτος την περασμένη εβδομάδα και άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσουν και άλλες.