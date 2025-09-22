#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στη Μόσχα ο αντιπρόεδρος του Ιράν Εσλάμι

Συμφωνίες για την κατασκευή νέων μονάδων πυρηνικής ενέργειας στο Ιράν θα υπογράψουν Τεχεράνη-Μόσχα, αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Εσλάμι, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του οργανισμού ατομικής ενέργειας του Ιράν.

Στη Μόσχα ο αντιπρόεδρος του Ιράν Εσλάμι

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:56

Ρωσία και Ιράν θα υπογράψουν αυτή την εβδομάδα συμφωνίες για την κατασκευή νέων μονάδων πυρηνικής ενέργειας στο Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής του οργανισμού ατομικής ενέργειας του Ιράν, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA

Ο Εσλάμι, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος του Ιράν, έκανε τις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Μόσχα, όπου έφτασε για συνομιλίες.

Δυτικές κυβερνήσεις κατηγορούν την Τεχεράνη ότι δεν συμμορφώνεται με μια συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις που είχε ως στόχο να την εμποδίσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση και η Ρωσία δηλώνει ότι υποστηρίζει το δικαίωμα της Τεχεράνης στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ιράν: Θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ αν επανέλθουν οι κυρώσεις

Πεζεσκιάν (Ιράν): Να διαρρήξουν οι μουσουλμανικές χώρες τις σχέσεις με το Ισραήλ

ΟΗΕ: Επανέρχονται οι κυρώσεις κατά του Ιράν

Ρωσία: Δεν παραβιάσαμε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο