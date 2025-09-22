Η κατάληψη της πόλης της Γάζας θα κοστίσει έξτρα $7,5 δισ. στο Ισραήλ

Η προσπάθεια του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας αναμένεται να επιβαρύνει κατά 25 δισ. σέκελ (7,5 δισεκατομμύρια δολάρια) τον πολεμικό προϋπολογισμό της χώρας μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με αξιωματούχο της ισραηλινής κυβέρνησης τον οποίο επικαλείται το Bloomberg υπό τον όρο ανωνυμίας.

Το πρόσθετο κόστος -που ισοδυναμεί με περισσότερο από το 1% του ισραηλινού ΑΕΠ- θα συσσωρευτεί στο στρατιωτικό κόστος των 204 δισεκατομμυρίων σέκελ για τον σχεδόν διετή πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος εξαπλώθηκε στον Λίβανο, στο Ιράν, στη Συρία και στην Υεμένη. Οι μισθοί των εφέδρων, τα πυρομαχικά και τα αναχαιτιστικά πυραύλων αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η εισβολή στην Πόλη της Γάζας, την de facto πρωτεύουσα του παλαιστινιακού θύλακα, αντιμετωπίζει έντονη αντίθεση σε όλο τον κόσμο. Στο περιθώριο της φετινής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η Γαλλία αναμένεται να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, κίνηση που ακολούθησαν ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι δεν θα εγκαταλείψει τον στόχο για ήττα της Χαμάς, παρά την αυξανόμενη διεθνή απομόνωση.

Δεδομένου ότι οι μάχες πλησιάζουν τη διετία και η επίθεση στην πόλη της Γάζας αναμένεται να διαρκέσει μήνες, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου. Η οικονομία του Ισραήλ, ύψους 580 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παραμένει μικρότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό, ενώ η κυβέρνηση δανείστηκε ποσό ρεκόρ από τις αγορές ομολόγων πέρυσι για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο.

Το υπουργικό συμβούλιο ζήτησε από το κοινοβούλιο να εγκρίνει αύξηση 30 δισεκατομμυρίων σέκελ στον φετινό προϋπολογισμό, ο οποίος εγκρίθηκε πριν από έξι μήνες, για να καλύψει τον σύντομο πόλεμο με το Ιράν και τις προηγούμενες μάχες στη Γάζα. Ο στόχος για το έλλειμμα θα αυξηθεί στο 5,2% και, δεδομένης της κλιμάκωσης των μαχών, είναι πιθανές περαιτέρω αναθεωρήσεις.

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών σε καιρό πολέμου μέχρι στιγμής έχει διατεθεί σε πληρωμές προς τους εφέδρους στρατιώτες, αγγίζοντας το ένα τρίτο του συνολικού κόστους. Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν κληθεί από την αρχή του πολέμου και κερδίζουν κατά μέσο όρο 36.000 σέκελ τον μήνα, 50% περισσότερο από τον μέσο μισθό της χώρας.

Η αναχαίτιση ενός μόνο βαλλιστικού πυραύλου κοστίζει 15 έως 30 εκατομμύρια σέκελ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας Αμίρ Μπαράμ, σημειώνοντας ότι αυτό είναι μόνο το 10% της πιθανής ζημιάς που θα προκαλούσε ένα χτύπημα σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Υπολόγισε, επίσης, ότι μια μεμονωμένη ισραηλινή επίθεση εναντίον των Χούθι της Υεμένης έχει κόστος περίπου 50 εκατομμυρίων σέκελ.

Επιπρόσθετα, το Ισραήλ διαθέτει περίπου 49 δισεκατομμύρια δολάρια -ποσό που δεν απέχει πολύ από τον συσσωρευμένο πολεμικό του λογαριασμό- σε μακροπρόθεσμες προμήθειες για την ενίσχυση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων στο μέλλον: μεταξύ άλλων, 2,9 δισ. δολάρια για μια μοίρα F-35, 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια για πυραυλακάτους Sa'ar και 1,5 δισ. δολάρια για μια μοίρα F-15. Πάνω από 8,9 δισεκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν στην έρευνα και την ανάπτυξη.