«Σωσίβιο» ΗΠΑ σε Μιλέι για σταθεροποίηση του πέσο

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είναι έτοιμο να κάνει ό,τι χρειάζεται εντός των αρμοδιοτήτων του για να στηρίξει την Αργεντινή, δήλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ.

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:51

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι» για τη κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου να στηρίξει την Αργεντινή κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αναταραχής στις αγορές, παρέχοντας βοήθεια στον πρόεδρο Χαβιέ Μιλέι.

Σε δηλώσεις του στο X, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι η οικονομική βοήθεια θα μπορούσε να περιλαμβάνει αγορές πέσο ή κρατικού χρέους από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Μιλέι, στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθεί να περιορίσει τις εκροές πέσο και την πτώση των τιμών περιουσιακών στοιχείων μετά από την απογοητευτική ήττα στις τοπικές εκλογές που ανησύχησε τις αγορές. Ο Μιλέι και ο Μπέσεντ αναμένεται να συναντηθούν με τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη την Τρίτη.

Ο Μπέσεντ χαρακτήρισε τη χώρα «ένα συστημικά σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική», προσθέτοντας ότι το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ «είναι έτοιμο να κάνει ό,τι χρειάζεται εντός των αρμοδιοτήτων του για να στηρίξει την Αργεντινή. Όλες οι επιλογές για σταθεροποίηση είναι στο τραπέζι».

Ανέφερε ότι οι επιλογές για ένα πακέτο στήριξης «μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, γραμμές ανταλλαγής (swap lines), άμεσες νομισματικές αγορές και αγορές κρατικού χρέους σε δολάρια από το Ταμείο Σταθεροποίησης Συναλλάγματος του Υπουργείου Οικονομικών».

Τα ομόλογα της Αργεντινής σε δολάρια με λήξη το 2029 και το 2035 ενισχύθηκαν κατά 5 έως 6 σεντ στο δολάριο, φτάνοντας τα 70 και 53 σεντ αντίστοιχα, μετά τις δηλώσεις του Μπέσεντ.

