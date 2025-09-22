#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κρατούμενοι στην πόλη-λιμάνι Ματσάλα, νότια της Γουαγιακίλ, συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις της φυλακής, σκοτώνοντας έναν φύλακα και απαγάγοντας αξιωματικούς, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Ισημερινός: 14 νεκροί από συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών μέσα σε φυλακή

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 23:32

Ταραχές μέσα σε μια φυλακή στον νοτιοδυτικό Ισημερινό που ξέσπασαν μετά από συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 14 ανθρώπων -13 κρατουμένων και ενός φύλακα- ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Κρατούμενοι στην πόλη-λιμάνι Ματσάλα, νότια της Γουαγιακίλ, συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις της φυλακής, σκοτώνοντας έναν φύλακα και απαγάγοντας αξιωματικούς, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Γουίλιαμ Κάλε στο τηλεοπτικό δίκτυο Ecuavisa.

«Από μέσα πυροβολούσαν, πετούσαν βόμβες, χειροβομβίδες», είπε ο Κάλε. Μετά από περίπου 40 λεπτά, οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο της φυλακής, πρόσθεσε.

Εισερχόμενοι στη φυλακή Ματσάλα, οι αστυνομικοί βρήκαν «14 νεκρούς», τόνισε ο αρχηγός της αστυνομίςα.

Ανέφερε επίσης 14 τραυματίες και «πολυάριθμους κρατούμενους» που είχαν δραπετεύσει, 13 εκ των οποίων πιάστηκαν αργότερα.

Ο Ισημερινός μαστίζεται από ταραχές στις φυλακές τα τελευταία χρόνια, με εκατοντάδες κρατούμενους να έχουν σκοτωθεί. Η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, ο οποίος έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει το έγκλημα, αποδίδει τις συγκρούσεις σε συμμορίες που ανταγωνίζονται.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

