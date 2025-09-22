#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

H Νvidia σχεδιάζει επένδυση $100 δισ. στην OpenAI

Η επένδυση έχει στόχο να βοηθήσει την OpenAI να κατασκευάσει κέντρα δεδομένων με ισχύ 10 γιγαβάτ, χρησιμοποιώντας τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia για την εκπαίδευση και ανάπτυξη των μοντέλων της.

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:41

Η Nvidia σχεδιάζει να επενδύσει 10ο δισ. δολάρια στην OpenAI, ανέφεραν οι δύο εταιρείες σε κοινή ανακοίνωση που δημοσίευσαν τη Δευτέρα. 

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι δύο εταιρείες αποκάλυψαν επιστολή προθέσεων η οποία έχει στόχο να βοηθήσει την OpenAI να κατασκευάσει κέντρα δεδομένων με ισχύ 10 γιγαβάτ, χρησιμοποιώντας τα προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia για την εκπαίδευση και ανάπτυξη των μοντέλων της.

Oι λεπτομέρειες της συνεργασίας θα οριστικοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες. 

H μετοχή της Nvidia σημειώνει άνοδο 3%. 

Η συνεργασία καταδεικνύει πόσο μεγάλη είναι η αλληλεξάρτηση μεταξύ OpenAI και Nvidia. Η ζήτηση για τα τσιπ GPUs της Nvidia άρχισε να αυξάνεται όταν η OpenAI κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το ChatGPT το 2022, και η OpenAI εξακολουθεί να βασίζεται στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia για την ανάπτυξη του λογισμικού της και την παροχή του στους χρήστες.

Επιπλέον, δείχνει πόσα πολλά τσιπ Nvidia θα χρειαστεί η OpenAI προκειμένου να αναπτύξει την επόμενης γενιάς τεχνητή νοημοσύνη. Υποδηλώνει επίσης ότι η OpenAI θα χρειαστεί ολοένα και περισσότερα τσιπ για να εξυπηρετήσει τους χρήστες της, ενώ τη Δευτέρα ανακοίνωσε πως έχει 700 εκατομμύρια ενεργούς εβδομαδιαίους χρήστες.

«Αυτό είναι τεράστιο σε μέγεθος», δήλωσε ο CEO Γένσεν Χουάνγκ σε συνέντευξή του στο CNBC.

«Η υπολογιστική υποδομή θα αποτελέσει τη βάση της οικονομίας του μέλλοντος, και θα αξιοποιήσουμε όσα χτίζουμε με τη NVIDIA για να δημιουργήσουμε νέες καινοτομίες στην τεχνητή νοημοσύνη και να δώσουμε δύναμη σε ανθρώπους και επιχειρήσεις σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σε ανακοίνωσή του.

 

 

