Η Bundesbank ζητά ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ

Το ευρώ δεν μπορεί να αντικαταστήσει το δολάριο ως το κυρίαρχο παγκόσμιο νόμισμα, αλλά χρειάζεται να ενισχύσει τον παγκόσμιο ρόλο του, εν μέρει για να προστατεύσει το μπλοκ σε περίπτωση διαρκούς απώλειας εμπιστοσύνης στο δολάριο, δήλωσε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας.

Το δολάριο έχει υποχωρήσει φέτος λόγω των πολιτικών που έχει εφαρμόσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενδυναμώνοντας τις φωνές στην Ευρώπη που ζητούν να ενισχυθεί ο παγκόσμιος ρόλος του ευρώ ώστε να προσφέρει στους επενδυτές μια ασφαλή εναλλακτική.

Οι αναλυτές και οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι οι δασμοί καθιστούν την εμπορική πολιτική απρόβλεπτη, ότι οι μεγάλες φορολογικές περικοπές που υποσχέθηκε ο Τραμπ καθιστούν το χρέος των ΗΠΑ μη βιώσιμο, και ότι οι επιθέσεις του στην ανεξαρτησία της Fed έχουν βλάψει τη φήμη του δολαρίου ως ασφαλούς καταφυγίου.

«Το αμερικανικό δολάριο δεν απολαμβάνει πλέον απόλυτη αναγνώριση ως ασφαλές καταφύγιο» τόνισε ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοάχιμ Νάγκελ. «Ενώ δεν φαίνεται ούτε ρεαλιστικό ούτε επιθυμητό το ευρώ να αντικαταστήσει το αμερικανικό δολάριο ως αποθεματικό νόμισμα στο προβλέψιμο μέλλον, ένας πιο ισχυρός ρόλος του ευρώ σε διεθνές επίπεδο θα ήταν σίγουρα εφικτός και επιθυμητός» πρόσθεσε ο Νάγκελ.

Για να αποκτήσει το ευρώ διεθνή βαρύτητα, το μπλοκ χρειάζεται μια δημοσιονομική στάση προσανατολισμένη προς τη σταθερότητα, προβλέψιμες πολιτικές, στρατιωτική αποφασιστικότητα, βαθιές και ανοικτές αγορές κεφαλαίων, και ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας, είπε ο Νάγκελ.

«Οι υψηλές αποταμιεύσεις των ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα πρέπει να διοχετευτούν καλύτερα για την αύξηση της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας» δήλωσε ο Νάγκελ. «Οι αποταμιεύσεις μας χρειάζονται επιτακτικά για τη χρηματοδότηση της πράσινης και ψηφιακής μεταστροφής της Ευρώπης, καθώς και των αμυντικών δαπανών» πρόσθεσε.