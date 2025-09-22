Στο 86,3% έκλεισε το ποσοστό της Monte Paschi στη Mediobanca

Η προσφορά της Banca Monte dei Paschi di Siena για τη Mediobanca έληξε, με την απόκτηση μεριδίου 86,3% στην ανταγωνίστρια με έδρα το Μιλάνο.

Οι επενδυτές δεσμεύτηκαν να αγοράσουν επιπλέον μετοχές μετά την επανέναρξη της περιόδου προσφοράς, από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε η Borsa Italiana. Η προηγούμενη περίοδος, η οποία έληξε στις 8 Σεπτεμβρίου, έδωσε 62,3% στη Monte Paschi.

Η συμφωνία, αξίας άνω των 17 δισεκατομμυρίων ευρώ με βάση το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή, αναμένεται να δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας με όρους περιουσιακών στοιχείων. Αποτελεί πραγμάτωση της μακρόχρονης φιλοδοξίας της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι να ιδρυθεί μια νέα μεγάλη τράπεζα που θα μπορεί να ανταγωνιστεί τις Intesa Sanpaolo και UniCredit.

Το επόμενο βήμα για την Paschi θα είναι η διαμόρφωση του διοικητικού συμβουλίου της Mediobanca, κίνηση που θα σηματοδοτήσει τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να κατευθύνει την ενοποιημένη επιχείρηση. Την περασμένη εβδομάδα παραιτήθηκε ο Alberto Nagel, επί χρόνια διευθύνων σύμβουλος της Mediobanca.

Η συμφωνία ανοίγει ενδεχομένως τον δρόμο για πλήρη συγχώνευση και πιθανή διαγραφή της τράπεζας από το χρηματιστήριο του Μιλάνου, σημειώνει το Bloomberg.

Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία μεγάλης κλίμακας αφότου ξεκίνησε ένα κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα, πριν από περίπου έναν χρόνο.