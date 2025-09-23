PrizePicks: Ποια είναι η εταιρεία που εξαγόρασε η Allwyn

Δυναμική είσοδο στον κλάδο του αθλητισμού και της διασκέδασης των ΗΠΑ πραγματοποίησε η Allwyn International AG, προχωρώντας σε ένα mega deal με την PrizePicks, τον μεγαλύτερο πάροχο παιχνιδιών daily fantasy sports (DFS) στη Βόρεια Αμερική.

Η Allwyn συμφώνησε να εξαγοράσει μερίδιο περίπου 62,3% στην PrizePicks, έναντι αναμενόμενου αρχικού τιμήματος ύψους 1,6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ σε μετρητά, γεγονός που προσδιορίζει την αρχική εταιρική αξία της PrizePicks στα 2,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση εάν η PrizePicks επιτύχει συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης εντός των επόμενων τριών ετών, το πρόσθετο τίμημα σε μετρητά, που προβλέπεται από τη συμφωνία, θα μπορούσε να αυξήσει την εκτιμώμενη εταιρική αξία στα 4,15 δισ. δολάρια ΗΠΑ, κατά μέγιστο.

Ποιο είναι το προφίλ της PrizePicks

Με βάση τις πληροφορίες της πλατφόρμας Crunchbase η PrizePicks ιδρύθηκε το 2015 και δραστηριοποιείται όπως προαναφέρθηκε στον τομέα των παιχνιδιών Daily Fantasy Sports (DFS), ενώ στην ιδρυτική της ομάδα περιλαμβάνονται ο Adam Wexler και ο Jay Deuskar.

Για όσους δεν γνωρίζουν τα παιχνίδια Daily Fantasy Sports (DFS) είναι αυτά που βασίζονται σε δεξιότητες και δίνουν στους φιλάθλους ευκαιρίες να δοκιμάσουν τις αθλητικές τους γνώσεις σε δομημένους διαγωνισμούς που διέπονται από συγκεκριμένους κανονισμούς.

Έτσι λοιπόν σε αντίθεση με το αθλητικό στοίχημα, που στηρίζεται στις αποδόσεις που ορίζουν οι στοιχηματικές εταιρείες, τα παιχνίδια DFS απαιτούν από τους παίκτες να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους -από την ανάλυση των επιδόσεων των παικτών έως την κατανόηση των αναμετρήσεων-, ώστε να δημιουργήσουν συνθέσεις (lineups) και να ανταγωνιστούν για έπαθλα.

Αυτό το είδος παιχνιδιού επιτρέπει στους φιλάθλους να ασχοληθούν περαιτέρω με τα αγαπημένα τους αθλήματα, προσφέροντας τους μια επιπλέον διαδραστική εμπειρία, η οποία συμπληρώνει τη ζωντανή παρακολούθηση αθλημάτων. Με αυτό το σκεπτικό ιδρύθηκε και η PrizePicks, η οποία έχει προσφέρει καινοτόμα παιχνίδια fantasy που προσελκύουν και ενθουσιάζουν τους φιλάθλους.

Σήμερα η εταιρεία, η οποία έχει την έδρα της στην Ατλάντα της Τζόρτζια, έχει καθιερωθεί ως ο ηγέτης του κλάδου των παιχνιδιών DFS, καταφέρνοντας να προσελκύσει μια ιδιαίτερα ενεργή βάση εκατομμυρίων μηνιαίων ενεργών χρηστών σε περισσότερες από 45 πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ συνεχίζει να επεκτείνεται, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εξαγοράς του πλειοψηφικού μεριδίου της από την η Allwyn.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η PrizePicks αναδείχτηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των σπορ στην Αμερική για δύο διαδοχικές χρονιές το 2022 και 2023, με βάση την κατάταξη του Inc. 5000.

Επίσης, ο πάροχος παιχνιδιών DFS κατέκτησε μια θέση και στην λίστα ‘’2024 Deloitte Technology Fast 500™’’ με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στη Βόρεια Αμερική, μια διάκριση που η εταιρεία έλαβε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Τον Αύγουστο του 2024 η PrizePicks ανακοίνωσε πως ο πρώην πρόεδρος της Blizzard Entertainment, Mike Ybarra, ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, διαδεχόμενος τον συνιδρυτή της εταιρείας, Adam Wexler, ο οποίος μετέβη στον ρόλο του Executive Chairman.

Αναφορικά τα οικονομικά της μεγέθη, η εταιρεία σημειώνει σταθερά υψηλή διψήφια ετήσια αύξηση εσόδων και ισχυρή κερδοφορία, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της συμφωνίας με την Allwyn. Συγκεκριμένα, η PrizePicks κατέγραψε προσαρμοσμένο EBITDA 339 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο έως τον Ιούνιο του 2025, επιτυγχάνοντας αύξηση εσόδων άνω του 60% σε ετήσια βάση και ισχυρές ταμειακές ροές κατά την ίδια περίοδο.

Οι όροι του deal με την Allwyn

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το εκτιμώμενο αρχικό τίμημα σε μετρητά για την απόκτηση μεριδίου περίπου 62,3% στην PrizePicks από την Allwyn ανέρχεται σε 1,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ, υπό την αίρεση συνήθων προσαρμογών κλεισίματος συναλλαγής και βάσει προσδοκίας περί μηδενικών μετρητών και μηδενικού χρέους κατά το κλείσιμο.

Ακόμα, οι μέτοχοι της PrizePicks που πωλούν τα μερίδια τους ενδέχεται να λάβουν επιπλέον αντίτιμο, υπό προϋποθέσεις που θα αφορούν τις επιδόσεις της εταιρείας, το οποίο θα ανέρχεται σε έως και περίπου 1,0 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2029, βάσει δεικτών απόδοσης για την περίοδο 2026-28.

Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την εκτιμώμενη εταιρική αξία σε 4,15 δισ. δολάρια ΗΠΑ, κατά μέγιστο. Οι μέτοχοι μειοψηφίας θα επωφεληθούν από ορισμένες συνήθεις προβλέψεις ρευστότητας σε μια περίοδο πέντε ετών μετά το κλείσιμο της συναλλαγής.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, υπό την αίρεση της ικανοποίησης ορισμένων προϋποθέσεων κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης ή/και των εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Όπως επισημαίνεται, η Allwyn αναμένει ότι η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί μέσω ενός συνδυασμού μετρητών από τον ισολογισμό της και χρηματοδότησης μέσω δανείων.