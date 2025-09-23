Ο Τραμπ παρουσιάζει σε Άραβες ηγέτες την πρότασή του για τη Γάζα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα θα είναι η πιο εξειδικευμένη πρόταση του Τραμπ μέχρι σήμερα για τον τερματισμό του πολέμου.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ηγέτες και ανώτεροι αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, σύμφωνα με το Axios.

Εκτός από την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ αναμένεται να αναφερθεί στο ζήτημα της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και στη μεταπολεμική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει επίσης αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να συμφωνήσουν στην αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στον παλαιστινιακό θύλακα ώστε να διευκολυνθεί η αποχώρηση των Ισραηλινών, και να εξασφαλίσουν επίσης χρηματοδότηση για τη μεταβατική περίοδο και την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, επισημαίνει το Axios.

«Η αυριανή συνάντηση μπορεί να είναι αρκετά σημαντική. Έχουμε μια αρκετά καλή ιδέα για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος. Θέλουμε να παρουσιάσουμε αυτό που θεωρούμε ως τη μόνη βιώσιμη λύση και θέλουμε την αποδοχή και την υποστήριξη της περιοχής για να πετύχει», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Κατά την άποψή μας, ο Τραμπ θέλει να λάβει τη γνώμη μας και την υποστήριξή μας για το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου και στη συνέχεια να το προωθήσει», δήλωσε από την πλευρά του ένας Άραβας αξιωματούχος.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωρίζει τα βασικά σημεία του σχεδίου, αλλά ξέρει επίσης ότι θα υπάρχουν τμήματα που δεν θα αρέσουν στην ισραηλινή κυβέρνηση — ειδικά όσον αφορά τη μελλοντική συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα.

«Θα πρέπει να καταπιούμε πικρά χάπια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ θα συζητήσει επίσης τις προτάσεις για τη Γάζα στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση.

Την επόμενη Δευτέρα, ο Νετανιάχου θα φτάσει στο Λευκό Οίκο για την τέταρτη συνάντησή του με τον Τραμπ από τον Ιανουάριο. Η Γάζα θα είναι το κύριο θέμα της ατζέντας.

Πηγή: Axios, ertnews.gr