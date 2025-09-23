#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

BBG: Η Τουρκία σχεδιάζει αγορές εκατοντάδων Boeing και μαχητικών της Lockheed Martin

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ασκεί επίσης πιέσεις ώστε κάποια από τα εξαρτήματά τους να παράγονται στη χώρα του.

BBG: Η Τουρκία σχεδιάζει αγορές εκατοντάδων Boeing και μαχητικών της Lockheed Martin

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:21

Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σχεδιάζει να αγοράσει εκατοντάδες επιβατικά αεροπλάνα της Boeing και μαχητικά της Lockheed Martin ενώ ασκεί επίσης πιέσεις ώστε κάποια από τα εξαρτήματά τους να παράγονται στη χώρα του, μεταδίδει σήμερα το Bloomberg News.

Ο Ερντογάν επιδιώκει να αντισταθμίσει τις πληρωμές για τα αμερικανικά αεροσκάφη με συμφωνίες για τουρκικά προϊόντα αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρεται στο τηλεγράφημα, το οποίο επικαλείται πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

