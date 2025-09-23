Επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλο

Τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο επαναλειτούργησαν σήμερα αφού είχαν κλείσει χθες, Δευτέρα, εξαιτίας της παρουσίας άγνωστων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανακοινώθηκε από την αστυνομία και τα αεροδρόμια.

Στην Κοπεγχάγη, «τα drones εξαφανίσθηκαν και το αεροδρόμιο είναι και πάλι ανοιχτό», δήλωσε ο αστυνομικός αξιωματούχος Γιάκομπ Χάνσεν.

Η δανική αστυνομία δήλωσε επίσης σήμερα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξαιτίας των οποίων έκλεισε χθες το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, φαίνεται πως χειριζόταν «ένας ικανός χειριστής», προσθέτοντας ότι δεν έχουν εντοπισθεί ύποπτοι.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για κάποιον που θα αποκαλούσαμε ικανό χειριστή», δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν σχετικά με τα drones που παρατηρήθηκαν στην Κοπεγχάγη.

«Είναι κάποιος ο οποίος έχει τις ικανότητες, τη βούληση και τα εργαλεία για να επιδειχθεί κατ' αυτό τον τρόπο», δήλωσε ο Γέσπερσεν, προσθέτοντας ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πει κανείς αν τα επεισόδια στη Δανία και τη Νορβηγία συνδέονται.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε για τέσσερις ώρες, όταν δύο ή τρία μεγάλα drones εθεάθησαν να πετούν πολύ κοντά, δήλωσαν αξιωματούχοι, ενώ το αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε για τρεις ώρες αφού εθεάθησαν δύο drones, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Το αεροδρόμιο της νορβηγικής πρωτεύουσας επαναλειτούργησε σήμερα στις 03:15 (τοπική ώρα, 04:15 ώρα Ελλάδας).

Ο Γέσπερσεν δήλωσε πως τα drones στη Δανία ήρθαν από διαφορετικές κατευθύνσεις αναβοσβήνοντας τα φώτα τους, πριν εξαφανισθούν έπειτα από ώρες.

Πτήσεις ανακατευθύνθηκαν προς άλλα αεροδρόμια ενώ προβλήματα στα αεροπορικά δρομολόγια αναμένονται και σήμερα μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.

Οι δανικές και οι νορβηγικές αρχές εργάζονται μαζί σχετικά με τα επεισόδια αυτά, υπογράμμισε ο αστυνομικός αξιωματούχους Γιάκομπ Χάνσεν, διευκρινίζοντας ότι έχουν κινητοποιηθεί ο στρατός και οι υπηρεσίες πληροφοριών.

Η προέλευση των drones, τα οποία εξαφανίσθηκαν χωρίς να αναχαιτισθούν, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή, παραδέχθηκε ο Χάνσεν.

«Στο στάδιο αυτό, δεν γνωρίζουμε» αν τα αεροσκάφη αυτά μπορεί να είναι ρωσικής προέλευσης, διευκρίνισε ερωτηθείς σχετικά.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ