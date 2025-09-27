Made in EU το σχέδιο-μαμούθ για επανεξοπλισμό της Γερμανίας

Το νέο σχέδιο στρατιωτικών προμηθειών της Γερμανίας, το οποίο εξασφάλισε το Politico, δείχνει ότι το Βερολίνο θα κατευθύνει τους πόρους στην τεράστια προσπάθεια επανεξοπλισμού του πρωτίστως προς την ευρωπαϊκή βιομηχανία, με μόλις 8% να αφορά αμερικανικά οπλικά συστήματα.

Αυτό συνιστά πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ασκεί πιέσεις στις ευρωπαϊκές χώρες να συνεχίσουν την αγορά αμερικανικών όπλων, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις που προέρχονται από τον Λευκό Οίκο.

Το σχέδιο προμηθειών δείχνει ότι η Γερμανία προετοιμάζεται να προωθήσει σχεδόν 83 δισ. ευρώ σε συμβάσεις μέσα στο επόμενο έτος. Ο κατάλογος, που συντάχθηκε για την Επιτροπή Προϋπολογισμού της γερμανικής Βουλής, απαριθμεί 154 μεγάλες αμυντικές αγορές μεταξύ Σεπτεμβρίου 2025 και Δεκεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, κάθε σύμβαση αξίας άνω των 25 εκατ. ευρώ πρέπει να υποβάλλεται στο κοινοβούλιο προς έγκριση. Και σε αυτά τα έγγραφα, έργα με επικεφαλής αμερικανικές εταιρείες εμφανίζονται μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις.

Τα μόνα μεγάλα προγράμματα στα οποία ηγούνται αμερικανικοί ανάδοχοι είναι περίπου 150 εκατ. ευρώ για τορπίλες συνδεδεμένες με τα αεροσκάφη P-8A της Boeing και περίπου 5,1 δισ. ευρώ για τα αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα MIM-104 Patriot και τους εκτοξευτές τους της Raytheon.

Λαμβάνοντας υπόψη και άλλες αγορές με αμερικανική ηγεσία στη λίστα — από πυραύλους AMRAAM και ESSM μέχρι συστήματα επικοινωνιών — το σύνολο ανέρχεται περίπου σε 6,8 δισ. ευρώ, ήτοι γύρω στο 8%, με το υπόλοιπο να κατευθύνεται κατά κύριο λόγο στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Καλός πελάτης

Τα τελευταία χρόνια, η Γερμανία υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές αμερικανικού αμυντικού υλικού. Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης των ΗΠΑ, το Βερολίνο ενέκρινε αγορές άνω των 17 δισ. δολαρίων την περίοδο 2020–2024. Αυτή η περίοδος οργιώδους αγοραστικής δραστηριότητας κατέστησε προσωρινά τη Γερμανία έναν από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για εξαγωγές αμερικανικών όπλων, μαζί με την Πολωνία και την Ιαπωνία. Τώρα, όμως, η Γερμανία φαίνεται να στρέφεται στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Μετά την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Ιούλιο, ο Τραμπ διακήρυξε ότι η ΕΕ θα αγοράσει «τεράστιες ποσότητες» αμερικανικών όπλων αξίας «εκατοντάδων δισεκατομμυρίων». Η κοινή δήλωση της συμφωνίας πήγε ακόμη παραπέρα, δεσμευόμενη ότι η ΕΕ «σκοπεύει να αυξήσει ουσιαστικά την προμήθεια στρατιωτικού και αμυντικού εξοπλισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την υποστήριξη και διευκόλυνση της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Ωστόσο, οι αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη δεν αποφασίζονται στις Βρυξέλλες αλλά από τις εθνικές κυβερνήσεις. Και στο Βερολίνο, οι αριθμοί δείχνουν μια διαφορετική εικόνα.

Το πιο δαπανηρό πρόγραμμα είναι οι φρεγάτες F-127, που προβλέπεται να σχεδιαστούν από τη γερμανική εταιρεία TKMS. Η σχετική πρόταση αναμένεται να κατατεθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμού τον Ιούνιο του 2026, με εκτιμώμενο κόστος 26 δισ. ευρώ. Τα νέα πολεμικά πλοία προορίζονται να προσφέρουν αεράμυνα και αντιπυραυλική προστασία μεγάλης εμβέλειας για το Πολεμικό Ναυτικό.

Ένα ακόμη κομβικό πρόγραμμα είναι το Eurofighter Tranche 5 — κατασκευαζόμενο από την Airbus, την BAE Systems και τη Leonardo — με 4 δισ. ευρώ να προορίζονται για έγκριση τον Οκτώβριο του 2025 για νέα αεροσκάφη και άλλα 1,9 δισ. ευρώ για αναβαθμίσεις ραντάρ.

Μαζί με περαιτέρω επενδύσεις σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, το σχέδιο δείχνει ότι το Βερολίνο ενισχύει τον υφιστάμενο ευρωπαϊκό στόλο μαχητικών του.

Ο στρατός έχει επίσης σημαντικό μερίδιο. Περισσότερα από 3,4 δισ. ευρώ προβλέπονται για επιπλέον τεθωρακισμένα οχήματα Boxer, τα κατασκευάζουν οι Rheinmetall και η KNDS. Σε αυτά προστίθενται 3,8 δισ. ευρώ για ένα νέο, ανώνυμο προς το παρόν, ερπυστριοφόρο καταστροφέα αρμάτων.

Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού

Πολιτικά ευαίσθητα προγράμματα περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό του πυραύλου cruise Taurus, ύψους 2,3 δισ. ευρώ, που αναμένεται να εγκριθεί τον Δεκέμβριο. Ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δέχεται πιέσεις από το Κίεβο να τα προμηθεύσει στην Ουκρανία, αλλά μέχρι στιγμής οι γερμανικές κυβερνήσεις έχουν αρνηθεί να μεταφέρουν τους πυραύλους.

Η αντιαεροπορική άμυνα αποτελεί επίσης κύριο τομέα προτεραιότητας. Το σχέδιο περιλαμβάνει πάνω από 300 εκατ. ευρώ για πρόσθετες γερμανικής κατασκευής μονάδες IRIS-T SLM, 755 εκατ. ευρώ για εκτοξευόμενους από πλοία πυραύλους και 490 εκατ. ευρώ για νέα αντιαεροπορικά συστήματα μικρού βεληνεκούς.

Ένα από τα πιο αμφίρροπα έργα στη λίστα είναι το πρόγραμμα Eurodrone, με 196 εκατ. ευρώ δεσμευμένα για την ανάπτυξη του συστήματος «detect and avoid» — προϋπόθεση για να μπορεί το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πετά με ασφάλεια στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Το πρόγραμμα, με επικεφαλής την Airbus, τη Dassault και τη Leonardo, έχει υποστεί επανειλημμένες καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους, ωστόσο το Βερολίνο συνεχίζει με νέα χρηματοδότηση στον παρόντα κύκλο προϋπολογισμού.