Κίνα: Αναγκαίες επενδύσεις $2,5 τρισ. για μείωση των εκπομπών ρύπων ως το 2030

Οι εκπομπές αέριων ρύπων της Κίνας θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 1,6 δισ. τόνους έως το 2030, εάν η χώρα προχωρήσει σε «πράσινες» επενδύσεις ύψους $2,5 τρισ. τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με την China International Capital Corporation.

Με άλλα λόγια το Πεκίνο θα πρέπει να αυξήσει κατά 40% τις επενδύσεις σε δραστηριότητες όπως η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η διεύρυνση της χρήσης του ηλεκτρισμού σε διάφορους τομείς, και η αναδιάρθρωση της βιομηχανίας, για να επιτύχει τον στόχο της περί μείωσης των εκπομπών αερίου κατά 65% έως το 2030 σε σχέση με το 2005, μεταδίδει το Bloomberg.

Η Κίνα, η οποία παράγει περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αέριων ρύπων, πρόκειται να ανακοινώσει τους στόχους της για το 2035, όσον αφορά το κλίμα, ενόψει της COP30 στη Βραζιλία που θα λάβει χώρα φέτος, θίγοντας μεταξύ άλλων το ζήτημα του μεγάλου περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο τις εκπομπές άνθρακα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ενεργειακή μετάβαση της χώρας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, από την αύξηση της παραγωγής άνθρακα, η οποία επηρεάζει τις προσπάθειες ελέγχου των εκπομπών αέριων ρύπων.