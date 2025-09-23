#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισραήλ: Κλείνει το μοναδικό πέρασμα Δ. Όχθης-Ιορδανίας μέχρι νεωτέρας

Το πέρασμα Άλενμπι αναμένεται να κλείσει αύριο, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Γενική Αρχή για τα Σύνορα και τα Περάσματα.

Ισραήλ: Κλείνει το μοναδικό πέρασμα Δ. Όχθης-Ιορδανίας μέχρι νεωτέρας

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:20

Το Ισραήλ σχεδιάζει να κλείσει το πέρασμα Άλενμπι, τη μοναδική δίοδο μεταξύ της υπό ισραηλινή κατοχή Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, από αύριο, Τετάρτη, και μέχρι νεωτέρας, όπως ανακοίνωσε ήμερα η παλαιστινιακή Γενική Αρχή για τα Σύνορα και τα Περάσματα.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και η ισραηλινή Υπηρεσία Αεροδρομίων, που είναι υπεύθυνη για το συνοριακό πέρασμα, δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

