ΟΗΕ: Εξαρθρώθηκε δίκτυο που μπορούσε να πλήξει τη Γενική Συνέλευση

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:44

Ένα δίκτυο με περισσότερους από 300 διακομιστές και 100.000 κάρτες SIM, ικανό να παραλύσει τις τηλεπικοινωνίες στη Νέα Υόρκη, διαλύθηκε πριν από την έναρξη λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανακοίνωσαν σήμερα (23/9) οι αμερικανικές αρχές.

«Εκτός από την ενεργοποίηση ανώνυμων τηλεφωνικών κλήσεων που περιέχουν απειλές, αυτές οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή μιας σειράς επιθέσεων κατά των τηλεπικοινωνιών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αμερικανική Secret Service, αρμόδια για την προστασία υψηλόβαθμοων πολιτικών προσωπικοτήτων των ΗΠΑ.

«Αυτό περιλαμβάνει την απενεργοποίηση πύργων κινητής τηλεφωνίας, την ενεργοποίηση επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας και τη διευκόλυνση ανώνυμων και κρυπτογραφημένων επικοινωνιών μεταξύ δυνητικά κακόβουλων παραγόντων και εγκληματικών οργανώσεων», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

