Η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) κατηγόρησε σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σχεδιάζει να «καταλάβει» τη Μολδαβία με δυνάμεις του ΝΑΤΟ, μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές του προσεχούς Σαββατοκύριακου.

Σε ανακοίνωσή της, η SVR υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ συγκεντρώνει στρατεύματα στη γειτονική Ρουμανία και στην ουκρανική πόλη της Οδησσού, είτε για να καταστείλει τυχόν διαδηλώσεις μετά την ψηφοφορία της Κυριακής, είτε ενόψει των εκλογών που προγραμματίζονται στην αποσχισθείσα, φιλορωσική περιοχή της Υπερδνειστερίας τον Νοέμβριο.

«Οι ευρω-γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες είναι αποφασισμένοι να διατηρήσουν τη Μολδαβία σε πλήρη συμμόρφωση με τις ρωσοφοβικές πολιτικές τους. Σκοπεύουν να το πράξουν με κάθε κόστος, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης στρατευμάτων και της de facto κατοχής της χώρας», ανέφερε η υπηρεσία πληροφοριών, όπως γράφει το ανεξάρτητο αντικαθεστωτικό ρωσικό μέσο Τhe Moscow Times, με γραφεία πλέον στο Αμστερνταμ.

Οι ισχυρισμοί αυτοί ακολούθησαν τις μαζικές αστυνομικές επιχειρήσεις στη Μολδαβία τη Δευτέρα, κατά τις οποίες οι αρχές συνέλαβαν 74 άτομα στο πλαίσιο, όπως το περιέγραψαν, ποινικής έρευνας για υποστήριξη σε προσπάθειες πρόκλησης αναταραχής στη χώρα που καθοδηγείται από τη Ρωσία.

Οι αρχές της Μολδαβίας, περιλαμβανομένης της φιλοευρωπαίας προέδρου Μάια Σάντου, κατηγόρησαν τη Μόσχα ότι πλήρωνε ντόπιους για αγορά ψήφων και εκπαίδευε νεαρούς Μολδαβούς με στόχο την οργάνωση εκλογικής βίας.

Τη Δευτέρα, το Bloomberg μετέδωσε ότι είχε αποκτήσει έγγραφα στα οποία περιγράφονται ρωσικά σχέδια για οργάνωση διαδηλώσεων, εκστρατείες παραπληροφόρησης και στρατολόγηση Μολδαβών ψηφοφόρων στο εξωτερικό. Η SVR φάνηκε να υπαινίσσεται τις εν λόγω αναφορές, υποστηρίζοντας ότι «οι κατάφωρες παραποιήσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων από τις Βρυξέλλες και το Κισινάου θα οδηγήσουν απελπισμένους Μολδαβούς πολίτες στους δρόμους».

«Σε μια τέτοια περίπτωση, κατόπιν αιτήματος της προέδρου Μάια Σάντου, οι ένοπλες δυνάμεις ευρωπαϊκών κρατών θα υποχρεώσουν τους Μολδαβούς να υποταχθούν σε μια δικτατορία υπό το λάβαρο της ευρω-δημοκρατίας», πρόσθεσε η υπηρεσία πληροφοριών, χωρίς να παράσχει αποδείξεις.

Η SVR συχνά εκδίδει εκτενείς ανακοινώσεις σχετικά με υποτιθέμενες δυτικές συνωμοσίες. Τον Ιούλιο, είχε κατηγορήσει το ΝΑΤΟ ότι στρατιωτικοποιεί τη Μολδαβία και ωθεί τη χώρα σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία.

Η Μολδαβία ξεκίνησε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την προεδρία της Σάντου πέρυσι.