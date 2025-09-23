Τραμπ: Η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα εδάφη της

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε θέση να ανακτήσει όλη την επικράτειά της στη μάχη της εναντίον της Ρωσίας με τη στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

«Πιστεύω ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε θέση να πολεμήσει και να ΚΕΡΔΙΣΕΙ πίσω ολόκληρη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Με τον χρόνο, την υπομονή και τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρώπης και, ειδικότερα, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά Σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο Πόλεμος, είναι απολύτως μια επιλογή», πρόσθεσε.

Τα σχόλιά του σηματοδότησαν απομάκρυνση από την προηγούμενη θέση του ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να προβεί σε παραχωρήσεις προς τη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο, περιλαμβανομένων πιθανών ανταλλαγών εδαφών.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να αποκτήσει επιπλέον εδάφη: «Ποιος ξέρει, ίσως [να μπορέσει] ακόμη και να πάει πιο πέρα από αυτό!»

Να καταρρίπτονται ρωσικά αεροσκάφη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη εάν εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, λίγο μετά την καταδίκη της Μόσχας από τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας για παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας.

«Ναι, το υποστηρίζω», απάντησε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν θα ενέκρινε μια τέτοια ενέργεια.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές πριν από συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Τραμπ: Δυστυχώς η σχέση με τον Πούτιν δεν είχε καμία σημασία

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μάχεται σκληρά για την Ουκρανία. «Η Ρωσία έπρεπε να έχει σταματήσει τον πόλεμο. Δυστυχώς, η σχέση με τον Πούτιν δεν είχε καμία σημασία», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.

Φον ντερ Λάιεν: Μίλησα με τον Τραμπ για τη ρωσική εισβολή στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο

Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Συζητήσαμε τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και συμφωνήσαμε για την ανάγκη να μειωθούν γρήγορα τα έσοδα της Ρωσίας από τα ορυκτά καύσιμα».

Και πρόσθεσε: «Ασχοληθήκαμε επίσης με τις προκλήσεις από πλευράς Κρεμλίνου, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών εισβολών στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο».

«Αυστηροποιούμε την πίεση, απαγορεύοντας τις εισαγωγές ρωσικού LNG στις ευρωπαϊκές αγορές και βάζοντας στο στόχαστρο διυλιστήρια και εμπόρους πετρελαίου σε τρίτες χώρες. Μέχρι το 2027, η Ευρώπη θα έχει κλείσει το κεφάλαιο των ρωσικών ορυκτών καυσίμων», σημείωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ρούμπιο: Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε την αμερικανική δέσμευση στο ΝΑΤΟ μετά τις εισβολές ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Συμμαχίας, οι οποίες έχουν συγκλονίσει τις χώρες στην ανατολική πλευρά της.

«Θα συνεργαστούμε με τους συμμάχους μας για να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», δήλωσε στο CBS News, λίγο πριν απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα σχόλιά του ακολούθησαν επίσης δήλωση του ΝΑΤΟ για «ισχυρή» απάντηση στις ρωσικές εισβολές. Η Συμμαχία ανέφερε ότι θα χρησιμοποιήσει όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής, για να αμυνθεί.

«Οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να αμυνθούν και να αποτρέψουν όλες τις απειλές από όλες τις κατευθύνσεις», ανέφερε η Συμμαχία.

Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο για 12 λεπτά την περασμένη εβδομάδα, στο τελευταίο από μια σειρά περιστατικών που έχουν συγκλονίσει τους συμμάχους των ΗΠΑ. Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ κατέρριψαν επίσης ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πέρασαν στην Πολωνία προ ημερών, στο πρώτο τέτοιο περιστατικό από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το 2022.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του θα καταρρίπτει ξένα αεροσκάφη που εισέρχονται στο έδαφός της χωρίς άδεια.

«Το ΝΑΤΟ αντιδρά σε αυτές τις εισβολές με αναχαιτίσεις», είπε ο Ρούμπιο. «Αυτό έκανε το ΝΑΤΟ και αυτό θα συνεχίσει να κάνει»