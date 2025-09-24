#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ταϊβάν: Τουλάχιστον 14 νεκροί και 124 αγνοούμενοι από τον τυφώνα Ραγκάσα

Η Ταϊβάν πλήττεται από τη Δευτέρα από τον υπερτυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος κατευθύνεται τώρα προς τις νότιες κινεζικές ακτές.

Ταϊβάν: Τουλάχιστον 14 νεκροί και 124 αγνοούμενοι από τον τυφώνα Ραγκάσα

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 06:50

Τουλάχιστον δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 124 αγνοούνται στην κομητεία Χουαλιέν της ανατολικής Ταϊβάν μετά την υπερχείλιση μιας λίμνης-φράγματος και την εκτόξευση ενός τείχους νερού σε μια πόλη κατά τη διάρκεια ενός τυφώνα, δήλωσε την Τετάρτη η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού.

Το βράδυ της Τρίτης, η κυβέρνηση είχε κάνει λόγο για δυο νεκρούς, ενώ είχε ανακοίνωσε ότι 30 άνθρωποι αγνοούνταν.

Η Ταϊβάν πλήττεται από τη Δευτέρα από τον υπερτυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος κατευθύνεται τώρα προς τις νότιες κινεζικές ακτές.

Η λίμνη, που σχηματίστηκε από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από προηγούμενες έντονες βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη ανατολική Ταϊβάν, υπερχείλισε χθες το απόγευμα (τοπική ώρα) στέλνοντας ένα τείχος νερού στην πόλη Γκουανγκφού.

Πηγή: Reuters, ertnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πάνω από €40 δισ. στοίχισαν στην Ευρώπη τα ακραία φαινόμενα του καλοκαιριού

Σοβαρά προβλήματα και ζημιές στη Δυτική Ελλάδα από την κακοκαιρία

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Ινδία: Τουλάχιστον 33 νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο