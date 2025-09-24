Ταϊβάν: Τουλάχιστον 14 νεκροί και 124 αγνοούμενοι από τον τυφώνα Ραγκάσα

Τουλάχιστον δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 124 αγνοούνται στην κομητεία Χουαλιέν της ανατολικής Ταϊβάν μετά την υπερχείλιση μιας λίμνης-φράγματος και την εκτόξευση ενός τείχους νερού σε μια πόλη κατά τη διάρκεια ενός τυφώνα, δήλωσε την Τετάρτη η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού.
Το βράδυ της Τρίτης, η κυβέρνηση είχε κάνει λόγο για δυο νεκρούς, ενώ είχε ανακοίνωσε ότι 30 άνθρωποι αγνοούνταν.
Η Ταϊβάν πλήττεται από τη Δευτέρα από τον υπερτυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος κατευθύνεται τώρα προς τις νότιες κινεζικές ακτές.
Η λίμνη, που σχηματίστηκε από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από προηγούμενες έντονες βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη ανατολική Ταϊβάν, υπερχείλισε χθες το απόγευμα (τοπική ώρα) στέλνοντας ένα τείχος νερού στην πόλη Γκουανγκφού.
Πηγή: Reuters, ertnews.gr