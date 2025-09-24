#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σχέδιο Μελόνι «παγώνει» την ηλικία συνταξιοδότησης στα 67

Ο ισχύων νόμος για τις συντάξεις στην Ιταλία συνδέει την νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης με τη βελτίωση του προσδόκιμου ζωής, επιβάλλοντας αναθεωρήσεις προς τα πάνω, εάν αυτό δικαιολογείται.

Σχέδιο Μελόνι «παγώνει» την ηλικία συνταξιοδότησης στα 67

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:50

Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι εξετάζει το ενδεχόμενο να παγώσει την ηλικία συνταξιοδότησης στην Ιταλία στα 67 έτη, σε μια κίνηση που, όπως προειδοποιούν οι επικριτές, θα ασκήσει νέα πίεση στα βελτιωμένα αλλά ακόμα ευάλωτα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο ισχύων νόμος για τις συντάξεις στην Ιταλία συνδέει την νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης με τη βελτίωση του προσδόκιμου ζωής, επιβάλλοντας αναθεώρηση κάθε δύο χρόνια — και αυτόματες αναθεωρήσεις προς τα πάνω, εάν αυτό δικαιολογείται.

Ωστόσο, οι ιταλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις απαιτούν τη διακοπή των αυτόματων αυξήσεων και την αναθεώρηση του νόμου για τις συντάξεις, ο οποίος θεσπίστηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης του δημόσιου χρέους στην ευρωζώνη, όταν η Ρώμη προσπάθησε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών.

Το αίτημά τους έρχεται σε μια στιγμή που οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας ενθαρρύνουν τους πολίτες τους να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εν μέσω ανησυχιών για τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, καθώς ο πληθυσμός τους γερνάει.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο 86,3% έκλεισε το ποσοστό της Monte Paschi στη Mediobanca

Γιατί η Ρώμη είναι αισιόδοξη για δημοσιονομική προσαρμογή

Ιταλία: Απεργία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Τα πέντε σενάρια για τις συντάξεις χηρείας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο