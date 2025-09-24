Σχέδιο Μελόνι «παγώνει» την ηλικία συνταξιοδότησης στα 67

Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι εξετάζει το ενδεχόμενο να παγώσει την ηλικία συνταξιοδότησης στην Ιταλία στα 67 έτη, σε μια κίνηση που, όπως προειδοποιούν οι επικριτές, θα ασκήσει νέα πίεση στα βελτιωμένα αλλά ακόμα ευάλωτα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο ισχύων νόμος για τις συντάξεις στην Ιταλία συνδέει την νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης με τη βελτίωση του προσδόκιμου ζωής, επιβάλλοντας αναθεώρηση κάθε δύο χρόνια — και αυτόματες αναθεωρήσεις προς τα πάνω, εάν αυτό δικαιολογείται.

Ωστόσο, οι ιταλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις απαιτούν τη διακοπή των αυτόματων αυξήσεων και την αναθεώρηση του νόμου για τις συντάξεις, ο οποίος θεσπίστηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης του δημόσιου χρέους στην ευρωζώνη, όταν η Ρώμη προσπάθησε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών.

Το αίτημά τους έρχεται σε μια στιγμή που οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας ενθαρρύνουν τους πολίτες τους να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εν μέσω ανησυχιών για τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, καθώς ο πληθυσμός τους γερνάει.