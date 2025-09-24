ΗΠΑ: Κοντά σε συμφωνία «αποκλιμάκωσης» βρίσκονται Συρία και Ισραήλ

Η Συρία και το Ισραήλ είναι κοντά στη σύναψη συμφωνίας για "αποκλιμάκωση" με την οποία το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις του ενώ η Συρία θα συμφωνήσει να μη μεταφέρει κοντά στα ισραηλινά σύνορα μηχανικό ή βαρύ εξοπλισμό, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ ανώτερος Αμερικανός απεσταλμένος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία Τομ Μπάρακ είπε ότι αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας ασφαλείας την οποία διαπραγματεύονται οι δύο χώρες.

Η Συρία και το Ισραήλ έχουν συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας για την οποία η Δαμασκός ευελπιστεί ότι θα εξασφαλίσει την αναστολή των ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών και την απομάκρυνση των ισραηλινών στρατευμάτων που έχουν εισβάλει στη νότια Συρία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδιώξει να συνάψει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία θα ανακοινώνονταν αυτή την εβδομάδα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί αρκετή πρόοδος και η διαδικασία έχει καθυστερήσει εξαιτίας της εβραϊκής Πρωτοχρονιάς Ρος Ασανά που γιορτάζεται αυτή την εβδομάδα, είπε ο Μπάρακ.

"Νομίζω ότι όλες οι πλευρές την προσεγγίζουν καλή τη πίστει", σχολίασε.

Το Ισραήλ και η Συρία είναι δύο αντίπαλες χώρες της Μέσης Ανατολής επί δεκαετίες. Παρά την ανατροπή του επί μακρόν προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, παραμένουν οι εδαφικές αντιπαραθέσεις τους και η βαθιά ριζωμένη πολιτική δυσπιστία ανάμεσά τους.

Το Ισραήλ διάκειται εχθρικά απέναντι στην ισλαμιστική νέα κυβέρνηση της Συρίας υπογραμμίζοντας τους πρώην τζιχαντιστικούς δεσμούς του προέδρου Αχμεντ αλ Σαράα και έχει ασκήσει πιέσεις στην Ουάσινγκτον να κρατήσει τη χώρα αδύναμη και αποκεντρωμένη.

Έπειτα από μήνες παραβίασης της αποστρατικοποιημένης ζώνης, το Ισραήλ αποχώρησε από τη συμφωνία εκεχειρίας του 1974 στις 8 Δεκεμβρίου, την ημέρα που ανατράπηκε ο Άσαντ από τις δυνάμεις των ανταρτών. Έπληξε συριακούς στρατιωτικούς στόχους και έστειλε στρατό σε πολλά χωριά στα περίχωρα της Δαμασκού σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα.

Έκτοτε το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 1.000 πλήγματα με στόχο τη Συρία και τουλάχιστον 400 χερσαίες επιδρομές, είπε ο Σάρα την περασμένη εβδομάδα.

Μιλώντας λίγο πριν από τον Μπάρακ σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ο Σαράα, ένας πρώην αρχηγός της αλ Κάιντα ο οποίος ηγήθηκε των δυνάμεων των ανταρτών για να ανατρέψει την κυβέρνηση του Άσαντ τον περασμένο χρόνο, εξέφρασε ανησυχία ότι το Ισραήλ πιθανόν να καθυστερεί τις συνομιλίες.

"Φοβόμαστε το Ισραήλ. Μας ανησυχεί το Ισραήλ. Δεν είναι το ανάποδο", είπε.

