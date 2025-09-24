Νέα παζάρια ΕΕ - ΗΠΑ για τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο

Ο επικεφαλής του τομέα εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρος Σέφκοβιτς (φωτ), θα συναντηθεί αυτήν την εβδομάδα με τον εκπρόσωπο εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, προκειμένου να προσπαθήσει να επανακινήσει τις παγωμένες συνομιλίες για τη μείωση των δασμών στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ υπεύθυνο για θέματα εμπορίου, έχει προτείνει την κατάργηση ή σημαντική μείωση των δασμών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει απάντηση από τις ΗΠΑ σχετικά με την πρότασή της, δήλωσε ο Σέφκοβιτς, σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

«Το πιο λογικό βήμα θα ήταν να προχωρήσουμε σε ένα καθεστώς ποσοστώσεων δασμολογικών συντελεστών, με χαμηλούς ή μηδενικούς δασμούς», είπε ο Σέφκοβιτς. «Θα ήταν πρόωρο να επεκταθούμε περαιτέρω, διότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει απάντηση στην πρόταση αυτή, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντική για τη βιομηχανία μας και γι’ αυτό την κρατάμε μόνιμα στο τραπέζι».

Ο Σέφκοβιτς και ο Γκριρ θα συναντηθούν στα περιθώρια της υπουργικής συνόδου ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ, όπου ο επίτροπος της ΕΕ σκοπεύει να θέσει το ζήτημα.

Η πρόταση της ΕΕ ακολουθεί μια πολιτική συμφωνία για το εμπόριο που η Ένωση συνήψε με τις ΗΠΑ τον Ιούλιο. Στη συμφωνία, οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμό 15% στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ, ενώ η ΕΕ δεσμεύτηκε να καταργήσει τους δικούς της δασμούς στα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ. Η ΕΕ ανέφερε επίσης ότι οι δύο πλευρές είχαν δεσμευτεί να εργαστούν για τη μείωση του δασμού 50% σε χάλυβα και αλουμίνιο της ΕΕ.

Η πρόταση της ΕΕ προβλέπει την καθιέρωση ποσοστώσεων για το εμπόριο χάλυβα και αλουμινίου, με μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς σε όλες τις εξαγωγές της ΕΕ που εντάσσονται σε αυτό το όριο. Ωστόσο, τον Αύγουστο οι ΗΠΑ επέβαλαν τον δασμό 50% σε περισσότερα από 400 νέα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, περιπλέκοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Ο Σέφκοβιτς δήλωσε ότι η Επιτροπή ετοιμάζει συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση του ζητήματος, το οποίο έθεσε αμέσως στη διοίκηση Τραμπ. Ωστόσο, δεν υπήρξε «συγκεκριμένη αντίδραση», πρόσθεσε.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι λύσεις για τους υψηλούς δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο είναι «σε καλό δρόμο», αλλά δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες.

Πολλές χώρες της ΕΕ επέκριναν τη συμφωνία εμπορίου με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας. Η Επιτροπή υποστήριξε ότι ήταν η καλύτερη διαθέσιμη επιλογή για να προσφέρει προβλεψιμότητα στις ευρωπαϊκές εταιρείες, διατηρώντας παράλληλα τη διατλαντική συνεργασία σε θέματα όπως η ασφάλεια και η άμυνα, ειδικά στην Ουκρανία.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη υλοποιήσει ορισμένες βασικές δεσμεύσεις της συμφωνίας, ιδίως τη μείωση των δασμών τους σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα από 27,5% σε 15%.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συγκρούονται για τον χάλυβα και το αλουμίνιο από τότε που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε υψηλούς δασμούς κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Ακόμη και μετά την αποχώρηση του Τραμπ από το αξίωμα, οι δύο πλευρές δεν μπόρεσαν να επιλύσουν πλήρως τη διαμάχη κατά τη διοίκηση Μπάιντεν. Όταν ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, κατήργησε όλες τις εξαιρέσεις και αύξησε τους δασμούς στο 50%.

Η ΕΕ εξήγαγε περίπου 3,8 εκατομμύρια τόνους χάλυβα στις ΗΠΑ το 2024, περίπου 1 εκατομμύριο τόνους λιγότερους σε σχέση με πριν ο Τραμπ γίνει πρόεδρος.