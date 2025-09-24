Η Ουκρανία έπληξε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στo Βόλγκογκραντ της Ρωσίας

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε δύο σταθμούς άντλησης πετρελαίου κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Βόλγκογκραντ της Ρωσίας.

Σε ανακοίνωσή του το Γενικό Επιτελείο επιβεβαίωσε επίσης ότι έπληξε στις 22 Σεπτεμβρίου τη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Αστραχάν της Ρωσίας, που ελέγχεται από τη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία.

Eν τω μεταξύ, ουκρανική επίθεση με drone στη ρωσική πόλη Νοβοροσίσκ προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Όπως μεταδίδει το Reuters, από την επίθεση χτυπήθηκαν τα γραφεία της Caspian Pipeline Consortium.