Μικρούς πυρηνικούς σταθμούς στο Ιράν θα κατασκευάσει η Ρωσία

Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για την κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν, ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας Rosatom.

Η συμφωνία υπογράφηκε από τον επικεφαλής της Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ και τον κορυφαίο αξιωματούχο του Ιράν για θέματα πυρηνικής ενέργειας Μοχαμάντ Εσλαμί σε συνάντησή τους στη Μόσχα. Η Rosatom χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «στρατηγικό έργο».

Ο Εσλαμί, που είναι επίσης αντιπρόεδρος του Ιράν, είχε δηλώσει προ ημερών στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή οκτώ πυρηνικών σταθμών, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να εξασφαλίσει ισχύ πυρηνικής ενέργειας 20 GW (γιγαβάτ) έως το 2040.

Το Ιράν, που υποφέρει από ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους μήνες υψηλής ζήτησης, διαθέτει μόνο ένα πυρηνικό εργοστάσιο, που λειτουργεί στην πόλη Μπουσέρ στον νότο. Κατασκευάστηκε από τη Ρωσία και έχει ισχύ περίπου 1 GW.

Η Ρωσία, που έχει στενές σχέσεις με το Ιράν, καταδίκασε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις προ μηνών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με δεδηλωμένο στόχο να αποτρέψουν την Τεχεράνη από την απόκτηση πυρηνικής βόμβας.

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι δεν έχει τέτοια πρόθεση.

