Nέα smartphones και οικιακές συσκευές λανσάρει η Xiaomi

Διεθνές ντεμπούτο έκανε σειρά νέων συσκευών της Xiaomi, με αιχμή τα smartphones, καθώς ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας έχει βάλει στόχο να χτυπήσει τα πρωτεία της Samsung.

Η εταιρεία με έδρα το Πεκίνο παρουσίασε τη σειρά Xiaomi 15T, η οποία αποτελείται από δύο smartphones - το Xiaomi 15T και το Xiaomi 15T Pro - κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Μόναχο.

Οι συσκευές, με τιμή 649 ευρώ και 799 ευρώ αντίστοιχα, συνεχίζουν τη στρατηγική της Xiaomi να ρίχνει στην αγορά τηλέφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές σε ανταγωνιστική τιμή.

Στα αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα το σύστημα τριπλής κάμερας, η μεγάλη οθόνη των 6,83 ιντσών και η μεγάλη ισχύ της μπαταρίας, διαμορφώνουν το αντίπαλο δέος των smartphones της σειράς Α και S της Samsung.

Τα τελευταία χρόνια, η Xiaomi έχει επεκτείνει τη γεωγραφική διασπορά και τις προσφορές της, που συμπεριλαμβάνουν τα πάντα, από πλυντήρια ρούχων μέχρι ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Στην Ευρώπη, η Xiaomi έχει εδραιωθεί ως ο τρίτος μεγαλύτερος παίκτης smartphone σε μερίδιο αγοράς, πίσω από τη Samsung και την Apple.

Η Xiaomi κυκλοφόρησε διεθνώς τα πιο ακριβά τηλέφωνά της Xiaomi 15 φέτος. Στην Κίνα προετοιμάζεται για την αποκάλυψη της σειράς 17, που θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα της.

Αλλά έχει και μεγαλύτερες φιλοδοξίες, καθώς προανήγγειλε την παγκόσμια κυκλοφορία της μάρκας οικιακών συσκευών Mijia, που περιλαμβάνει ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και κλιματιστικά.

Ο νοτιοκορεατικός τεχνολογικός γίγαντας της Samsung πουλάει προϊόντα σε όλο τον κόσμο, από οικιακές συσκευές μέχρι smartphones και τηλεοράσεις.