Ρωσία: Κωλοτούμπα Τραμπ υπό την επίδραση του Ζελένσκι

Το Κρεμλίνο επέκρινε την αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι -όπως φαίνεται- ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επηρεαστεί από τον ηγέτη της Ουκρανίας και κάνει λάθος.

Σε άλλη μια αιφνίδια μεταστροφή του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, μετά τη συνάντηση του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, ότι το Κίεβο θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία - η οποία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της χώρας - και ότι θα πρέπει να δράσει τώρα, καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

«Απ' όσο καταλαβαίνουμε, οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ έγιναν μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ζελένσκι και, προφανώς, υπό την επήρεια ενός οράματος που έθεσε ο Ζελένσκι. Αυτό το όραμα έρχεται σε έντονη αντίθεση με την κατανόησή μας για την τρέχουσα κατάσταση πραγμάτων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Το γεγονός ότι η Ουκρανία ενθαρρύνεται με κάθε δυνατό τρόπο να συνεχίσει τις εχθροπραξίες και το επιχείρημα ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει και να πάρει κάτι πίσω είναι, κατά την άποψή μας, λανθασμένο... Η δυναμική στην πρώτη γραμμή μιλάει από μόνη της», είπε ο Πεσκόφ

Αν και η Ρωσία συνέχισε να προωθεί τις δυνάμεις σε κάποιες περιοχές, δεν έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην Ουκρανία εδώ και αρκετό καιρό. Ο Ντμίτρι Ρογκόζιν, εθνικιστής Ρώσος γερουσιαστής, εκτιμά ότι οι γραμμές του μετώπου βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς η ισότητα στον εξοπλισμό, την εκπαίδευση και το ηθικό έχει ανακόψει την ορμή και στις δύο πλευρές.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σήμερα και θα παράσχει «πραγματικές πληροφορίες» στην Ουάσιγκτον.

Είπε ότι οι σταδιακές προελάσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι σκόπιμες.

«Προχωράμε πολύ προσεκτικά για να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες και να μην καταστρέψουμε το επιθετικό μας δυναμικό», είπε.

Δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές αποδίδουν την έλλειψη σημαντικής ρωσικής προέλασης στην ευρηματική ουκρανική άμυνα και στη φύση του πολέμου με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως και στο ότι οι δύο πλευρές έχουν εξαντληθεί μετά από 3,5 χρόνια πολέμου.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε ότι ο Τραμπ «έχει ολισθήσει σε μια εναλλακτική πραγματικότητα» και προέβλεψε ότι θα κάνει ξανά στροφή 180 μοιρών. «Συνεχώς αλλάζει θέση κατά 180 μοίρες σε κάθε ζήτημα», είπε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ