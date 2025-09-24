Οι ΗΠΑ μείωσαν τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 15%

Οι ΗΠΑ μείωσαν τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 15%, με αναδρομική ισχύ από την 1η Αυγούστου, εδραιώνοντας έτσι τους όρους της συμφωνίας που σύναψαν οι δύο πλευρές το φετινό καλοκαίρι.

Το Υπουργείο Εμπορίου και το Γραφείο του Εκπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ δημοσίευσαν έγγραφο στο διαδίκτυο την Τετάρτη που περιγράφει τις αλλαγές, μειώνοντας τους δασμούς σε σειρά αγαθών.

Οι μετοχές των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών Volkswagen, Porsche και Mercedes-Benz σημείωσαν άνοδο μετά την είδηση. Η Porsche, η οποία έχει δεχθεί ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα από τους δασμούς, σημείωσε άνοδο έως και 3,8% στη Φρανκφούρτη.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν μια λίστα εξαιρέσεων για τομείς όπως αεροσκάφη, εξαρτήματα αεροσκαφών και γενόσημα φάρμακα, καθώς και ορισμένα μέταλλα και μεταλλεύματα, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.

Η μείωση των δασμών για τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά εξαρτιόταν από το αν η ΕΕ θα θέσπιζε νομοθεσία για τη μείωση των δασμών σε αμερικανικά προϊόντα. Η Ένωση προχώρησε σε αυτή την ενέργεια στις 28 Αυγούστου, ανοίγοντας τον δρόμο στην κυβέρνηση Τραμπ να επιβάλει αναδρομικά τη νέα χρέωση για τα αυτοκίνητα.

Προηγουμένως, τα εν λόγω οχήματα υπόκειντο σε δασμό 25% από τις ΗΠΑ, επιπλέον των υφιστάμενων επιβαρύνσεων.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι ΗΠΑ ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους ότι η λίστα των προϊόντων ενδέχεται να τροποποιηθεί περαιτέρω. Είχε προηγηθεί διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το οποίο έδινε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στην κυβέρνησή του να προσαρμόζει τους δασμούς σε εισαγωγές από οικονομίες με τις οποίες έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες.