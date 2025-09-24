#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Οι ΗΠΑ μείωσαν τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 15%

Η κυβέρνηση Τραμπ αναπροσάρμοσε τους δασμούς στο 15% από 25%, τηρώντας τους όρους της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ράλι για τις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Οι ΗΠΑ μείωσαν τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 15%

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:12

Οι ΗΠΑ μείωσαν τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 15%, με αναδρομική ισχύ από την 1η Αυγούστου, εδραιώνοντας έτσι τους όρους της συμφωνίας που σύναψαν οι δύο πλευρές το φετινό καλοκαίρι.

Το Υπουργείο Εμπορίου και το Γραφείο του Εκπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ δημοσίευσαν έγγραφο στο διαδίκτυο την Τετάρτη που περιγράφει τις αλλαγές, μειώνοντας τους δασμούς σε σειρά αγαθών.

Οι μετοχές των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών Volkswagen, Porsche  και Mercedes-Benz σημείωσαν άνοδο μετά την είδηση. Η Porsche, η οποία έχει δεχθεί ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα από τους δασμούς, σημείωσε άνοδο έως και 3,8% στη Φρανκφούρτη.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν μια λίστα εξαιρέσεων για τομείς όπως αεροσκάφη, εξαρτήματα αεροσκαφών και γενόσημα φάρμακα, καθώς και ορισμένα μέταλλα και μεταλλεύματα, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.

Η μείωση των δασμών για τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά εξαρτιόταν από το αν η ΕΕ θα θέσπιζε νομοθεσία για τη μείωση των δασμών σε αμερικανικά προϊόντα. Η Ένωση προχώρησε σε αυτή την ενέργεια στις 28 Αυγούστου, ανοίγοντας τον δρόμο στην κυβέρνηση Τραμπ να επιβάλει αναδρομικά τη νέα χρέωση για τα αυτοκίνητα.

Προηγουμένως, τα εν λόγω οχήματα υπόκειντο σε δασμό 25% από τις ΗΠΑ, επιπλέον των υφιστάμενων επιβαρύνσεων.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι ΗΠΑ ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους ότι η λίστα των προϊόντων ενδέχεται να τροποποιηθεί περαιτέρω. Είχε προηγηθεί διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το οποίο έδινε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στην κυβέρνησή του να προσαρμόζει τους δασμούς σε εισαγωγές από οικονομίες με τις οποίες έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ελβετία: Οριακή ανάπτυξη το 2026 προβλέπει το ινστιτούτο έρευνας της Ζυρίχης

Περισσότερη αμερικανική ενέργεια θέλει να εισάγει η Ινδία

Νέα παζάρια ΕΕ - ΗΠΑ για τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο

Η Τουρκία καταργεί δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ενόψει συνάντησης Ερντογάν-Τραμπ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο