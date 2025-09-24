#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γερμανία: Ελάφρυνση €4 δισ. στο ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας

Το μέτρο έχει ορίζοντα έως το 2029, όταν πολλοί αναλυτές αναμένουν πως οι τιμές του φυσικού αερίου θα μειωθούν καθώς θα αυξάνονται οι παγκόσμιες προμήθειες LNG.

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:52

Η Γερμανία θα διαθέσει μεταξύ 3,5 δισ. και 4 δισ. ευρώ σε βάθος τριετίας για να ελαφρύνει το βάρος που προκαλούν στη βαριά βιομηχανία οι υψηλές τιμές ενέργειας, δήλωσε σημαίνων βουλευτής της κυβερνητικής συντηρητικής συμμαχίας.

Πρόκειται για ποσό πολύ χαμηλότερο από τα 30 δισ. ευρώ που είχε σκοπό να διαθέσει για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες μέχρι το τέλος της δεκαετίας η προηγούμενη κυβέρνηση, σημειώνει το Bloomberg. Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομίας παρουσίασε πρόσφατα ένα πακέτο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η μείωση των φόρων ηλεκτρικής ενέργειας για τους βιομηχανικούς καταναλωτές και η ελάφρυνση ύψους 26 δισ. ευρώ σε διάστημα τεσσάρων ετών από τα τέλη δικτύου.

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος, τα κυβερνώντα κόμματα έχουν προβλέψει τη νέα επιδότηση τιμών για τη βιομηχανία, δήλωσε ο Ζεπ Μίλερ, κοινοβουλευτικός αντιπρόεδρος της κεντροδεξιάς συμμαχίας. Οι εταιρείες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την αποζημίωση από το 2027, αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί. Η ελάφρυνση έχει ορίζοντα έως το 2029, όταν πολλοί αναλυτές αναμένουν πως οι τιμές του φυσικού αερίου θα μειωθούν καθώς θα αυξάνονται οι παγκόσμιες προμήθειες LNG.

Η Γερμανία προσπαθεί να ξεπεράσει την παρατεταμένη οικονομική ύφεση, ενώ παράλληλα παλεύει με τους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ και τις αυξημένες τιμές ενέργειας που προκύπτουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα χημικά εργοστάσια της χώρας λειτούργησαν μόλις στο 72% της δυναμικότητάς τους το δεύτερο τρίμηνο, στο πιο αδύναμο επίπεδο εδώ και πάνω από 30 χρόνια.

Η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε τον Ιούλιο ότι η ενίσχυση θα πρέπει να βοηθήσει 2.000 εταιρείες έντασης ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη χαλαρώσει τους αυστηρούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ούτως ώστε να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες.

