Μελόνι: «Επικίνδυνη και ανεύθυνη» η αποστολή Global Sumud Flotilla στη Γάζα

Η Μελόνι αποκάλυψε ότι ο Ιταλός ΥΠΕΞ εργάζεται με στόχο να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στο Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην Κύπρο, το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη να την μεταφέρει στον πληθυσμό της Γάζας.

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:58

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε «επικίνδυνη και ανεύθυνη» την πρωτοβουλία της αποστολής «Global Sumud Flottilla», κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία διεξάγεται στην Νέα Υόρκη.

«Δεν χρειάζεται να θέτεις σε κίνδυνο την ακεραιότητά σου και να εισέλθεις σε πολεμικό πεδίο, για να παραδώσεις ανθρωπιστικές βοήθειες στην Γάζα, τις οποίες η ιταλική κυβέρνηση θα μπορούσε να παραδώσει μέσα σε λίγες ώρες. Καλώ όλους να επιδείξουν αίσθημα ευθύνης, ιδίως τους Ιταλούς βουλευτές», τόνισε η Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής της, Αντόνιο Ταγιάνι, εργάζεται με στόχο μια εναλλακτική λύση: να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στο Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην Κύπρο, το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη να την μεταφέρει στον πληθυσμό της Γάζας. «Μια πρόταση για την οποία νομίζω ότι υπάρχει η συναίνεση της κυπριακής, της ιταλικής και της ισραηλινής κυβέρνησης, αναμένουμε την απάντηση της Flottila», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Η Μελόνι απηύθυνε και πάλι «έκκληση στο αίσθημα ευθύνης, διότι δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή με πρωτοβουλίες που μοιάζουν να μην έχουν ως προτεραιότητα την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά το να δημιουργήσουν προβλήματα στην ιταλική κυβέρνηση», ολοκλήρωσε.

