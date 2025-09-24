Νετανιάχου: Συνδυασμένη στρατιωτικο-διπλωματική προσπάθεια για ήττα της Χαμάς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στην οικογένεια του Αλόν Οέλ, ομήρου που παραμένει κρατούμενος στη Γάζα, ότι μια συνδυαζόμενη προσπάθεια σε στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή όλων των ομήρων, ανέφερε το γραφείο του σε ανακοίνωση.

Ο Κόμπι Οέλ, ο πατέρας του ομήρου, είπε πως ο ίδιος και η σύζυγός του αναμένουν πως ο Νετανιάχου θα επιστρέψει από το ταξίδι του στις ΗΠΑ με «νέα που περιμένουν όλοι οι πολίτες του Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου είναι προγραμματισμένο να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, σ' ένα ταξίδι κατά τη διάρκεια του οποίου είναι επίσης προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν την απελευθέρωση των ομήρων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ