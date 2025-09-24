Η G7 και η ΕΕ εξετάζουν μέτρα για τη στήριξη της παραγωγής σπανίων γαιών

Οι σπάνιες γαίες είναι μέταλλα που είναι κρίσιμα για την κατασκευή προϊόντων όπως κινητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα και υπερσύγχρονα όπλα.

Η Κίνα, ο κορυφαίος παραγωγός σπανίων γαιών παγκοσμίως, εισήγαγε τον Απρίλιο ελέγχους στις εξαγωγές αυτών των υλικών και των σχετικών μαγνητών, ως αντίποινα για τους δασμούς που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά τα προβλήματα παραγωγής που αντιμετώπισαν ευρωπαϊκές αυτοβιομηχανίες, η Κίνα συμφώνησε τον Μάιο να επισπεύσει την έκδοση αδειών για εξαγωγές σπάνιων γαιών σε ευρωπαϊκές εταιρείες και «αναβάθμισε» τον μηχανισμό εξαγωγών προς την ΕΕ τον Ιούλιο.

Οι χώρες της G7, με εξαίρεση την Ιαπωνία, εξαρτώνται σε μεγάλο ή απόλυτο βαθμό από την Κίνα για υλικά όπως μαγνήτες σπανίων γαιών και μέταλλα για μπαταρίες.

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου, οι ηγέτες της G7 εγκαινίασαν ένα Σχέδιο Δράσης για Κρίσιμα Ορυκτά τον Ιούνιο. Τεχνικές ομάδες συναντήθηκαν στο Σικάγο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Η καρδιά της συζήτησης ήταν το κατά πόσον θα αυξηθεί το επίπεδο ρύθμισης των ξένων επενδύσεων σε κρίσιμα υλικά, ώστε να αποφευχθεί η φυγή εταιρειών προς την Κίνα», δήλωσε μία από τις πηγές σχετικά με τη συνάντηση στο Σικάγο.

«Μια άλλη επιλογή θα ήταν γεωγραφικοί περιορισμοί, αλλά οι χώρες της G7 ήταν διχασμένες», πρόσθεσε η πηγή. Αυτοί οι περιορισμοί θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν όρια στην προμήθεια από επιλεγμένες χώρες όπως η Κίνα σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Δύο άλλες πηγές ανέφεραν ότι η ομάδα συζήτησε έναν τύπο δασμού στις κινεζικές εξαγωγές σπανίων γαιών και μετάλλων μικρού όγκου, με βάση το ποσοστό μη ανανεώσιμης ενέργειας που χρησιμοποιείται στην παραγωγή τους.

Οι πηγές δήλωσαν ότι αξιωματούχοι εξετάζουν την επιβολή ελάχιστων τιμών που θα υποστηρίζονται από κρατικές επιδοτήσεις – ένα μέτρο που εισήγαγαν πρόσφατα οι ΗΠΑ για να ενθαρρύνουν την εγχώρια παραγωγή.

Η Αυστραλία εξετάζει ανεξάρτητα την καθιέρωση ελάχιστης τιμής για την υποστήριξη έργων για την εξόρυξη κρίσιμων ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των σπανίων γαιών.

Μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι ο Καναδάς βλέπει θετικά την ιδέα της επιβολής ελάχιστων τιμών, αν και δεν έχει δεσμευτεί σε ένα τέτοιο μέτρο.

Τέταρτη πηγή, αξιωματούχος της ΕΕ που δεν εξουσιοδοτείται να μιλήσει δημόσια για το θέμα, δήλωσε ότι η Ένωση εξετάζει διάφορες ιδέες, όπως ελάχιστες τιμές, κοινές αγορές και αμοιβαίες συμφωνίες εντός της G7, αλλά δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.