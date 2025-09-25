Παγκόσμια πρωτιά για HSBC, έκανε trading με κβαντική υπολογιστική

Η HSBC Holdings ανακοίνωσε ότι πέτυχε μια παγκόσμια πρωτιά στην εφαρμογή της κβαντικής υπολογιστικής (quantum computing) στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται μεταξύ ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Wall Street για την ενσωμάτωση αυτής της προηγμένης τεχνολογίας στις καθημερινές τους λειτουργίες.

Η τράπεζα δήλωσε σήμερα ότι χρησιμοποίησε τον πλέον προηγμένο κβαντικό επεξεργαστή Heron της International Business Machines Corp. για να επιτύχει βελτίωση 34% στην πρόβλεψη για την κίνηση ενός ομολόγου σε μια δεδομένη τιμή.

Η HSBC και η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία εφάρμοσαν την κβαντική επεξεργασία σε ένα ανωνυμοποιημένο σύνολο δεδομένων για την εμπορία ευρωπαϊκών ομολόγων και διαπίστωσαν ότι θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της αγοράς.

Αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό άλμα, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που κάποια τράπεζα χρησιμοποιεί πραγματικές συναλλαγές σε μεγάλη κλίμακα για να επιδείξει το πλεονέκτημα που προσφέρει η αναδυόμενη τεχνολογία, η οποία μέχρι σήμερα αποτελούσε κυρίως το πεδίο ακαδημαϊκής έρευνας και εξειδικευμένων τεχνολογικών εταιρειών.

Πρόκειται για το επόμενο πεδίο στο οποίο στοχεύουν εταιρείες όπως η Alphabet Inc., η IBM και η Microsoft Corp., επενδύοντας δισεκατομμύρια δολάρια, αν και ο δρόμος προς τις πρακτικές εφαρμογές φαίνεται μακρύς, σημειώνει το Bloomberg.

«Είναι αυτό μια ‘στιγμή Σπούτνικ’ για την κβαντική τεχνολογία; Το ένστικτό μου λέει ναι», δήλωσε ο Philip Intallura, επικεφαλής ομάδας κβαντικών τεχνολογιών στην HSBC, αναφερόμενος στο κρίσιμο γεγονός που πυροδότησε τη διαστημική κούρσα μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. «Θα δημιουργήσει κύμα δραστηριότητας», καθώς άλλοι θα εντείνουν τις προσπάθειές τους να αξιοποιήσουν την τεχνολογία, πρόσθεσε.

Η δοκιμή της HSBC περιλάμβανε την εξέταση του τρόπου με τον οποίο η κβαντική υπολογιστική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε αγορές over-the-counter (OTC), όπου τα περιουσιακά στοιχεία αγοράζονται και πωλούνται απευθείας μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων χωρίς την παρέμβαση χρηματιστηρίου ή μεσίτη. Ο Intallura σημείωσε ότι ενώ η δοκιμή τους δεν ήταν «ζωντανή» συναλλαγή, αποτέλεσε μια πραγματική επίδειξη σε παραγωγική κλίμακα.