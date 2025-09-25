#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ζελένσκι: «Ναι» από Τραμπ για επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος

Βάζει στο στόχαστρο και το Κρεμλίνο. Δηλώνει ότι έχει υποστήριξη από Τραμπ να πλήξει στόχους όπως οι ενεργειακές υποδομές και τα εργοστάσια όπλων. Ζητά κρίσιμο οπλικό σύστημα.

Ζελένσκι: «Ναι» από Τραμπ για επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:48

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο «The Axios Show» ότι αν η Ρωσία δεν τερματίσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι που εργάζονται στο Κρεμλίνο θα πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο.

Ο Ζελένσκι είπε ότι είχε τη ρητή υποστήριξη του προέδρου Τραμπ για να πλήξει ρωσικούς στόχους όπως οι ενεργειακές υποδομές και τα εργοστάσια όπλων. Επιπλέον, τόνισε ότι αν η Ουκρανία λάβει πρόσθετα όπλα μεγάλου βεληνεκούς από τις ΗΠΑ, «θα τα χρησιμοποιήσουμε».

Ο Ζελένσκι είπε στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios ότι έκανε ένα συγκεκριμένο αίτημα προς τον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους την Τρίτη, ένα οπλικό σύστημα που, όπως είπε, θα αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Προσέθεσε ότι ο Τραμπ του είπε: «Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό».

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία δεν θα βομβαρδίσει πολίτες, γιατί «δεν είμαστε τρομοκράτες». Ωστόσο, υπέδειξε ότι τα κέντρα εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο, βρίσκονται σαφώς στο στόχαστρο.

«Πρέπει να ξέρουν πού είναι τα καταφύγια βομβών», είπε ο Ζελένσκι αναφερόμενος στους αξιωματούχους του Κρεμλίνου. «Το χρειάζονται. Αν δεν σταματήσουν τον πόλεμο, θα το χρειαστούν ούτως ή άλλως».

«Πρέπει να ξέρουν ότι εμείς στην Ουκρανία, κάθε μέρα, θα απαντάμε. Αν μας επιτεθούν, θα τους απαντήσουμε», συμπλήρωσε.

«Αν επιτεθούν στον ενεργειακό τομέα μας, ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι μπορούμε να απαντήσουμε στην ενέργεια», είπε ο Ζελένσκι. Ο Τραμπ υποστήριξε το ίδιο για εργοστάσια drones ή πυραυλικών εγκαταστάσεων, αν και αυτά είναι καλά προστατευμένα, πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Zελένσκι: Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει να χαθεί η Μοδλαβία

Ζελένσκι: Ο Τραμπ μπορεί να αλλάξει τη στάση του Σι Τζινπίνγκ για τον πόλεμο

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Όρμπαν

Αιφνιδιασμός στην Ευρώπη από το U-Turn Τραμπ για Ουκρανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο