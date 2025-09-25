Ζελένσκι: «Ναι» από Τραμπ για επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο «The Axios Show» ότι αν η Ρωσία δεν τερματίσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι που εργάζονται στο Κρεμλίνο θα πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο.

Ο Ζελένσκι είπε ότι είχε τη ρητή υποστήριξη του προέδρου Τραμπ για να πλήξει ρωσικούς στόχους όπως οι ενεργειακές υποδομές και τα εργοστάσια όπλων. Επιπλέον, τόνισε ότι αν η Ουκρανία λάβει πρόσθετα όπλα μεγάλου βεληνεκούς από τις ΗΠΑ, «θα τα χρησιμοποιήσουμε».

Ο Ζελένσκι είπε στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios ότι έκανε ένα συγκεκριμένο αίτημα προς τον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους την Τρίτη, ένα οπλικό σύστημα που, όπως είπε, θα αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Προσέθεσε ότι ο Τραμπ του είπε: «Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό».

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία δεν θα βομβαρδίσει πολίτες, γιατί «δεν είμαστε τρομοκράτες». Ωστόσο, υπέδειξε ότι τα κέντρα εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο, βρίσκονται σαφώς στο στόχαστρο.

«Πρέπει να ξέρουν πού είναι τα καταφύγια βομβών», είπε ο Ζελένσκι αναφερόμενος στους αξιωματούχους του Κρεμλίνου. «Το χρειάζονται. Αν δεν σταματήσουν τον πόλεμο, θα το χρειαστούν ούτως ή άλλως».

«Πρέπει να ξέρουν ότι εμείς στην Ουκρανία, κάθε μέρα, θα απαντάμε. Αν μας επιτεθούν, θα τους απαντήσουμε», συμπλήρωσε.

«Αν επιτεθούν στον ενεργειακό τομέα μας, ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι μπορούμε να απαντήσουμε στην ενέργεια», είπε ο Ζελένσκι. Ο Τραμπ υποστήριξε το ίδιο για εργοστάσια drones ή πυραυλικών εγκαταστάσεων, αν και αυτά είναι καλά προστατευμένα, πρόσθεσε ο Ζελένσκι.