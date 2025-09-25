#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κρεμλίνο: Στηρίζει το κάλεσμα Τραμπ για απαγόρευση των βιολογικών όπλων

«Η ρωσική πλευρά είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία αποκήρυξης», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:40

Η Ρωσία στηρίζει το κάλεσμα που απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για μια συνολική παγκόσμια απαγόρευση βιολογικών όπλων, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Νμτίτρι Πεσκόφ.

Ο Τραμπ ανέφερε σε ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη την Τρίτη ότι «καλεί κάθε χώρα να ενώσει τις δυνάμεις της μαζί μας στον τερματισμό της ανάπτυξης των βιολογικών όπλων μια και καλή». Πρότεινε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την επαλήθευση της συμμόρφωσης.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία χαιρετίζει το «πολύ σημαντικό κάλεσμα» από τον Τραμπ, κάνοντας λόγο για λαμπρή πρωτοβουλία.

«Φυσικά, η ρωσική πλευρά είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία αποκήρυξης, μιας γενικής αποκήρυξης των βιολογικών όπλων, και φυσικά θα ήταν καλό με κάποιο τρόπο να επισημοποιηθεί, και πάλι σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

